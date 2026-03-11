قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2026 بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات من كل من :
أحمد إيهاب عبد الأحد محمد جمال الدين (رئيسا) .
محمد أنور أحمد عصمت السادات (نائبا للرئيس) .
وعضوية كل من :
1 - عزت إبراهيم ميخائيل يوسف
2 - غادة محمود همام محمود
3 - وفاء بنيامين بسطا متري
4 - أيمن جعفر زهري أحمد
5 - محمد ممدوح جلال عبد الحليم
6 - محمود محمد سعد متولي بسيوني
7 - علاء سيد كامل شلبي
8 - سعيد عبد الحافظ سعيد درويش
9 - سميرة لوقا دانيال أبسخرون
10 - عمرو فؤاد أحمد بركات
11 - إيهاب عاطف راغب إسكندر
12 - أيمن السيد محمود عبد الوهاب
13 - ناصر إبراهيم أبو العيون عبد الناصر سليم
14 - ماهي حسن عبد اللطيف محمد
15 - ففيان فتحي عبد الهادي إبراهيم مراد
16 - جمال ماهر عبد الحميد حسن
17 - محمد جمال محمد سعيد عثمان
18 - شيرين خلف محمد فرج
19 - يارا محمود علاء الدين عبده قاسم
20 - خالد زكريا محمد أمين أبو الذهب
21 - أحمد بدوي محمود بكري
22 - هويدا عدلي رومان بطرس
23 - مي إبراهيم محمود التلاوي
24 - بكر محمد سويلم سليمان
25 - أيمن صابر طه مصطفى عقيل
نشر القرار في الجريدة الرسمية.