قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
أدعية ليلة القدر.. احرص عليها لصلاح الحال والهداية وتيسير الأمور
أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«بركة رمضان» يرسم البسمة.. جوائز مالية ورحلات عمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

سامح حسين
سامح حسين
محمد البدوي

واصل برنامج «بركة رمضان» تقديم رسالته الإنسانية خلال الموسم الرمضاني، حيث شهدت الحلقة التاسعة عشرة التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC لحظات مؤثرة مع عدد من الأسر، من خلال تقديم مساعدات وجوائز ساهمت في إدخال الفرحة إلى قلوب المستفيدين وتخفيف أعباء الحياة عنهم.

أحداث الحلقة 

وخلال أحداث الحلقة، التقى فريق البرنامج بعدد من الحالات الإنسانية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، ليقدم لهم الدعم في صورة مساعدات مالية وجوائز عينية ورحلات عمرة، في إطار سعي البرنامج إلى نشر روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة منح هاجر جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه إلى جانب رحلة عمرة، في لفتة إنسانية هدفت إلى دعمها ومساعدتها على تجاوز ظروفها الصعبة.

كما حصلت الحاجة انتصار على غسالة وبوتاجاز بالإضافة إلى رحلة عمرة، فيما فازت الست صباح أيضًا برحلة عمرة، وهو ما أدخل حالة من السعادة والتأثر بينها وبين أفراد أسرتها.

وفي السياق نفسه، حصل الأستاذ فرماوي على رحلة عمرة، بينما نالت الست هناء مساعدة مالية بقيمة 20 ألف جنيه لدعمها في مواجهة متطلبات الحياة.

فكرة برنامج بركة رمضان 

ويعتمد برنامج «بركة رمضان» على تسليط الضوء على الحالات الإنسانية البسيطة، وتقديم الدعم المباشر لها من خلال مفاجآت وجوائز متنوعة، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجًا.

ويُعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان عبر شاشة DMC، حيث يواصل تقديم مبادرات إنسانية تستهدف مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

بركة رمضان برنامج بركة رمضان سامح حسين مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

هدى الاتربي

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

مرسيدس

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد