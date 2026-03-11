«بركة رمضان» يرسم البسمة.. جوائز مالية ورحلات عمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية

واصل برنامج «بركة رمضان» تقديم رسالته الإنسانية خلال الموسم الرمضاني، حيث شهدت الحلقة التاسعة عشرة التي يقدمها الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC لحظات مؤثرة مع عدد من الأسر، من خلال تقديم مساعدات وجوائز ساهمت في إدخال الفرحة إلى قلوب المستفيدين وتخفيف أعباء الحياة عنهم.

أحداث الحلقة

وخلال أحداث الحلقة، التقى فريق البرنامج بعدد من الحالات الإنسانية التي تعاني من ظروف معيشية صعبة، ليقدم لهم الدعم في صورة مساعدات مالية وجوائز عينية ورحلات عمرة، في إطار سعي البرنامج إلى نشر روح التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة منح هاجر جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه إلى جانب رحلة عمرة، في لفتة إنسانية هدفت إلى دعمها ومساعدتها على تجاوز ظروفها الصعبة.

كما حصلت الحاجة انتصار على غسالة وبوتاجاز بالإضافة إلى رحلة عمرة، فيما فازت الست صباح أيضًا برحلة عمرة، وهو ما أدخل حالة من السعادة والتأثر بينها وبين أفراد أسرتها.

وفي السياق نفسه، حصل الأستاذ فرماوي على رحلة عمرة، بينما نالت الست هناء مساعدة مالية بقيمة 20 ألف جنيه لدعمها في مواجهة متطلبات الحياة.

فكرة برنامج بركة رمضان

ويعتمد برنامج «بركة رمضان» على تسليط الضوء على الحالات الإنسانية البسيطة، وتقديم الدعم المباشر لها من خلال مفاجآت وجوائز متنوعة، في محاولة لإدخال البهجة إلى قلوب الأسر الأكثر احتياجًا.

ويُعرض البرنامج يوميًا خلال شهر رمضان عبر شاشة DMC، حيث يواصل تقديم مبادرات إنسانية تستهدف مساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.