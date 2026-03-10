بركة رمضان يواصل تصدر المشاهدات لليوم 18 على التوالي

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن حضوره القوي على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الثامنة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع القصص الإنسانية المؤثرة التي يعرضها البرنامج خلال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة، التي جرى تصويرها في محافظة المنيا، المعروفة بلقب بلد الجدعنة والصبر، لحظات مؤثرة مليئة بالمشاعر، حيث واصل البرنامج رسالته في جبر الخواطر ودعم عدد من الأسر والحالات الإنسانية، في مشاهد نالت إعجاب ومشاركة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الحلقة، قُدمت مجموعة من المساعدات والهدايا الإنسانية التي أدخلت الفرحة على قلوب أصحابها؛ إذ حصل عم فرح على 50 ألف جنيه مساعدة معيشية لدعم بيته وأهله، بينما نالت الست شيماء 100 ألف جنيه لتغطية مصاريف بناتها ودعمها في ظروف الحياة. كما قدم البرنامج عمرة للست سناء، وقدم لـ هاني 30 ألف جنيه مع جهاز إحدى بناته، فيما حصلت الست أم هاشم على عمرة، ونالت الست نجلاء جهاز كامل لابنتها مع 30 ألف جنيه لدعم مصاريف الفرح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالمحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج، ومؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.