لاشين: إيران أطلقت 3600 ضربة مباشرة للخليج ومستحيل إرسال أمريكا قوات برية

قال الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، أن تأمين مجتبى عملية معقدة للغاية في إيران، مشيرا إلى أن مجتبى يحظى بمساحة من الموافقة الايرانية الشعبية.



وأضاف الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم، أن اختيار مجتبى لتولي المسئولية لأنه تراجع أمام أمريكا، متابعا أن تم استهداف المراكز الحيوية وبعض منصات الصواريخ والمنشآت النفطية الإيرانية.

وتابع الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، أن النظام الإيراني يدرك طبيعة شعبة ولن يستسلم أمام الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجماعة عين شمس، إلى أن إيران اطلقت 3600 ضربة مباشرة على دول الخليج، متابعا أن من المستحيل إرسال الولايات المتحدة الأمريكية قوات برية لإيران.

