عاجل
البحرين تعلن اعتراض 106 صواريخ و176 مسيرة منذ بداية الهجمات الإيرانية
إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو
مخطط إسرائيل الكبرى.. أحمد موسى للمصريين: ماتسمحوش لحد يستغل هذا الأمر
بعد بيان الأهلي.. خبير يثير الجدل: هل تتفق هذه القرارات مع لوائح الفيفا؟
برباعية مقابل هدف.. أتليتكو مدريد يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا
وبدأت العشر الأواخر من رمضان.. 10 أعمال تدرك بها فضل ليلة القدر
تذبذب أسعار الذهب في مصر .. وهذه قيمه عيار 21 الآن
مباراة الأهلي والترجي | أحمد حسن يصدم جماهير المارد الأحمر .. ما السبب
كيفية صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها.. اغتنمها في العشر الأواخر وسترى العجب بحياتك
الخارجية : تسهيل عبور المصريين في الخليج إلى المطارات العاملة بدول الجوار
زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل
هل ترتفع أسعار الغذاء بعد زيادة الوقود؟ شعبة المواد الغذائية تكشف تأثير السولار على السوق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد داود يعالج مشاكله مع طليقته نورا في مسلسل بابا وماما جيران

أوركيد سامي

يعالج هشام ( احمد داود ) مشاكله مع طليقته نورا ( ميرنا جميل ) ويذهبوا لدكتور نفسي لحل مشاكلهم الزوجيه من أجل أولادهم وصحتهم النفسية، ويتفقوا أن يتقابلوا من جديد مع أهلهم لتتحسن المعاملة بينهم.


مسلسل بابا وماما جيران بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وشيرين، وعايدة رياض، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

مؤخرًا، انطلق الموسم الجديد من برنامج الكونتينر لأحمد داود، بعد النجاح الكبير الذي حققته مواسمه السابقة. ويقدم البرنامج في موسمه الجديد قصص نجاح ملهمة عن الصناعة المصرية في مختلف المجالات، من بينها مصانع السيارات والجلود والأجهزة الكهربائية والتمور وغيرها، وهو من إنتاج ميديا هَب.


يُعرض حاليًا على منصة شاهد فيلم الهوى سلطان، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما أحمد فهمي.


وانتهى أحمد داود مؤخرًا من تصوير فيلمي الكراش وإذما، في انتظار طرحهما خلال عام ٢٠٢٦. فيلم الكراش بطولة أحمد داود، باسم سمرة، ميرنا جميل، شيرين رضا، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.


أما فيلم إذما، فهو من بطولة أحمد داود أمام سلمى أبو ضيف، بسنت شوقي، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج الكاتب محمد صادق في أول تجربة له خلف الكاميرا، ويستند إلى روايته الصادرة عام ٢٠٢٠، التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج ذا بروديسرز لهاني أسامة.


وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل الشرنقة، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم الهوى سلطان، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل الشرنقة من مهرجان كاس إنرجي.


ويُعد مسلسل الشرنقة أحدث أعمال أحمد داود الدرامية، والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني ٢٠٢٥، وشاركه البطولة مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. ويتكون المسلسل من ١٥ حلقة، وعُرض حصريًا على منصة Watch It.


وتدور أحداث الشرنقة في إطار اجتماعي تشويقي غامض، حيث يجسد أحمد داود شخصية محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

احمد داود اخبار الفن نجوم الفن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

