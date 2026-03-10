أحمد موسى يحذر: لا تسمحوا لأحد باستغلال أزمة الأسعار لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى

حذر الإعلامي أحمد موسى من استغلال الظروف الاقتصادية الحالية في مصر لتنفيذ ما وصفه بـ"مخطط إسرائيل الكبرى"، داعياً المصريين إلى عدم السماح لأي جهة باستغلال أزمة الأسعار أو الأوضاع الإقليمية لتحقيق أهداف تهدد استقرار الدولة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن استمرار الحرب في المنطقة، خاصة بين إيران وإسرائيل، ينعكس بشكل مباشر على الدول المستوردة للطاقة مثل مصر، مشيراً إلى أن نحو 100 مليون مصري قد يتأثرون بتداعيات هذه الحرب، في حين أن الدول المنتجة للطاقة لا تتأثر بنفس الدرجة.

أسعار المنتجات البترولية

وأكد أحمد موسى، أن للمواطن الحق في الغضب من قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية، مشددا على ضرورة عدم استغلال هذه الأزمة لإحداث اضطرابات، وأن الحكومة اتخذت القرار في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بالأوضاع العالمية.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار مرتبط بشكل كبير بتوقف الحرب، لافتاً إلى أن العالم كله يتأثر بتداعيات الصراع، وأن الحكومة قد تعيد النظر في بعض القرارات عندما تنتهي الظروف الاستثنائية الحالية.