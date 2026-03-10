أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمصريين يكون يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أثرت على دول العالم بأجمعه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى الخلل في منظومة الطاقة العالمية.

وذكر أن وزير الطاقة الأمريكي، قال إن هناك ناقلة بترول مرت بمضيق هرمز مع وجود قوات، ثم نفى البيت الأبيض ذلك، معلقا: لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: لا مساس بأسعار الخبز المدعم وسيظل بـ 20 قرشا، وأسعار خام برنت الآن 89.40 دولار، ودول العالم وهذه المنطفة تتأثر بأزمة الغاز والطاقة، والمخزون الأوروبي لن يكفيهم سوى 90 يوما من النفط.

وذكر: نتمنى من الحكومة والدكتور مصطفى مدبولي لو أسعار البترول نزلت نتراجع عن القرار دا، زي موعد الدكتور مبدولي وأنا أثق فيه أن تتراجع الحكومة عن قرار اليوم في حالة تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: فعلا فيه غضب ومحدش يقول كلام غير، الناس بتتحمل من 2011 الشعب اللي شايل البلد والثقة الكاملة في الشعب المصري، وعندما يتحمل الشعب، يجب نديله حق تحمله، ونساعد الناس من خلال المرتبات والمعاشات، والقطاع الخاص.

وأردف: أحنا في ظرف استثنائي مؤقت ، عندما يزول السبب نعود لما كنا عليه، أحنا متأثرين بما يجرى في الحرب، مشكلات في اسلاسل الإمداد عالمية.

وتابع: الدنيا صعبة جدا جدا .. بدون مفسر حاجات، لازم نكون منتبهين كشعب، لازم يكون عندنا أعلى مستوى من اليقظة، لكن إن شاء الله هنعدي من هذه الأزمة.. الوضع اللي حولينا صعب، هذه المنطقة لا تهدأ لازم يضغطوا علينا هذا مخطط شغالين عليه زي مبيقول الكتاب.. شغالين والله عليه.. يسكتوا شوية وبعدين يكملوا.