قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى : لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين

أحمد موسى
أحمد موسى
عادل نصار

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الإعلان عن أكبر حزمة اقتصادية اجتماعية للمصريين يكون يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أن الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية أثرت على دول العالم بأجمعه.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا أحد يعرف ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى الخلل في منظومة الطاقة العالمية.

وذكر أن وزير الطاقة الأمريكي، قال إن هناك ناقلة بترول مرت بمضيق هرمز مع وجود قوات، ثم نفى البيت الأبيض ذلك، معلقا: لا أحد لديه يقين بعد 5 دقايق برميل النفط رايح فين.

وأكد الإعلامي أحمد موسى: لا مساس بأسعار الخبز المدعم وسيظل بـ 20 قرشا، وأسعار خام برنت الآن 89.40 دولار، ودول العالم وهذه المنطفة تتأثر بأزمة الغاز والطاقة، والمخزون الأوروبي لن يكفيهم سوى 90 يوما من النفط.

وذكر: نتمنى من الحكومة والدكتور مصطفى مدبولي لو أسعار البترول نزلت نتراجع عن القرار دا، زي موعد الدكتور مبدولي وأنا أثق فيه أن تتراجع الحكومة عن قرار اليوم في حالة تراجع الأسعار العالمية للنفط.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: فعلا فيه غضب ومحدش يقول كلام غير، الناس بتتحمل من 2011 الشعب اللي شايل البلد والثقة الكاملة في الشعب المصري، وعندما يتحمل الشعب، يجب نديله حق تحمله، ونساعد الناس من خلال المرتبات والمعاشات، والقطاع الخاص.

وأردف: أحنا في ظرف استثنائي مؤقت ، عندما يزول السبب نعود لما كنا عليه، أحنا متأثرين بما يجرى في الحرب، مشكلات في اسلاسل الإمداد عالمية.

وتابع: الدنيا صعبة جدا جدا .. بدون مفسر حاجات، لازم نكون منتبهين كشعب، لازم يكون عندنا أعلى مستوى من اليقظة، لكن إن شاء الله هنعدي من هذه الأزمة.. الوضع اللي حولينا صعب، هذه المنطقة لا تهدأ لازم يضغطوا علينا هذا مخطط شغالين عليه زي مبيقول الكتاب.. شغالين والله عليه.. يسكتوا شوية وبعدين يكملوا.

أحمد موسى حزمة اقتصادية الحرب الإيرانية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

1600 جنيه على البطاقة.. تفاصيل زيادة منحة التموين بعد إعلان رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

أحمد كجوك وزير المالية

زيادة المرتبات .. وزير المالية يعلن بشرى الأسبوع المقبل

الخبز

بعد زيادة البنزين | إعلان رسمي من التموين عن الخبز المدعم

كيفية صلاة التهجد في المنزل

كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها

ترشيحاتنا

ميدو

تعليق ناري لميدو على موقف الأهلي مع ييس توروب

اتليتكو مدريد

بخماسية.. أتليتكو مدريد يقسو على توتنهام في دوري أبطال أوروبا

فريق الجونة

صامويل أوجو يقود الجونة لفوز ثمين على المصري في الدوري الممتاز

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالمانجو .. مقرمشة ولذيذة

طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو
طريقة عمل الكنافة بالمانجو

أوقاف الشرقية: تجهيز 419 مسجدا للاعتكاف و 776 لصلاة التهجد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

ازدواج الرؤية قد يكون علامة على سكتة دماغية .. تحذير من تجاهل هذا العرَض الخطير

ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية
ازدواج الرؤية قد يشير إلى سكتة دماغية

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد