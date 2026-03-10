طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى

يعد طاجن البامية باللحمة الضانى من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدر كبير من البروتين والفيتامينات مما يجعله أكثر قوة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى للشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.



المقادير

كيلو لحمة ضاني مكعبات

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

فلفل حار مفروم ناعم

ملح

فلفل اسود

جوزة الطيب

كزبرة جافة

عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سكر

مكعب مرق

بامية

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني



شوحي البصل و الثوم في حلة بها زيت ثم ضعي الفلفل الحار وتبليه بالملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والكزبرة الناشفة

اضيفي البامية واللحمة ونقلب جيدا ثم ضعي عصير وصلصة الطماطم ثم رشة سكر

ضعي مكعب مرق ثم تترك حتى تتسبك ثم ضعيهم طاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم