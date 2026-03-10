قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن افتتاح أول مصفاة نفط منذ 50 عامًا بصفقة 300 مليار دولار
الدفاع السعودية : تدمير مسيّرتين قبل الوصول إلى حقل شيبة النفطي
سلاح خطير في سماء الحرب .. إسرائيل تكشف قنبلة عنقودية أطلقتها إيران
ضربة في قلب مضيق هرمز .. الجيش الأمريكي يدمر 16 سفينة إيرانية تجهّز لزرع الألغام
برشلونة يعود بتعادل ثمين من أرض نيوكاسل بأبطال أوروبا
بث مباشر.. صلاة التهجد ليلة 21 رمضان من الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يكتسح أتالانتا بسداسية ويقترب بقوة من ربع نهائي دوري الأبطال
بث مباشر صلاة التهجد ليلة 22 رمضان في الحرمين الشريفين | شاهد
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
موعد أذان الفجر يوم الأربعاء 21 رمضان في مصر.. هتتسحر إمتى؟
بشرى عاجلة للمواطنين عن زيادة المرتبات .. أحمد موسى يكشف
وزير الخارجية الصيني يؤكد دعم دول الخليج .. ويطالب بوقف فوري للحرب مع إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضانى

بامية باللحمة
بامية باللحمة
اسماء محمد

يعد طاجن البامية باللحمة الضانى من الأكلات الشهية التى تمنح الجسم قدر كبير من البروتين والفيتامينات مما يجعله أكثر قوة.

نعرض لكم طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضانى للشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.


المقادير

كيلو لحمة ضاني مكعبات

بصلة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

فلفل حار مفروم ناعم

ملح 
فلفل اسود

جوزة الطيب
كزبرة جافة

عصير طماطم

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

رشة سكر

مكعب مرق

بامية

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة الضاني
 

شوحي البصل و الثوم في حلة بها زيت ثم ضعي الفلفل الحار وتبليه بالملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والكزبرة الناشفة

اضيفي البامية واللحمة ونقلب جيدا ثم ضعي عصير وصلصة الطماطم ثم  رشة سكر

ضعي مكعب مرق ثم تترك حتى تتسبك ثم ضعيهم طاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

