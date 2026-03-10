قبل رأس والدته قبل خروجه بدقائق.. تفاصيل مؤثرة في اللحظات الأخيرة لشهيد الشهامة قبل فاجعة الهرم

في لحظات قد تبدو عابرة في حياة أي إنسان، قد يتحول موقف بسيط إلى اختبار حقيقي للإنسانية والشهامة. هذا ما حدث في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، حين تحولت محاولة شاب لإنقاذ فتاتين من السرقة إلى مأساة إنسانية مؤلمة انتهت بفقدانه حياته.

الشاب محمد جمال، الذي لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره، أصبح حديث الأهالي بعد أن ضحى بنفسه دفاعًا عن فتاتين تعرضتا لمحاولة سرقة على يد مجموعة من الشباب يستقلون دراجة نارية. لم يتردد محمد لحظة في التدخل، ليكتب بجرأته قصة بطولية دفع ثمنها من حياته، تاركًا خلفه أسرة مكلومة وذكريات إنسانية ستظل حاضرة في قلوب من عرفوه.

بداية الواقعة.. صرخات استغاثة في الشارع

بحسب روايات أسرة الشاب الراحل، كان محمد يعمل في أحد المطاعم بمنطقة الهرم، وكان في تلك الليلة يؤدي وردية العمل التي تمتد حتى الصباح. تقول زوجة خاله في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" إن محمد لم يكن معتادًا على العمل في الوردية الليلية، لكنها كانت المرة الأولى التي يتولى فيها تلك المهمة.

وتضيف أن الواقعة بدأت عندما سمع محمد صرخات استغاثة من فتاتين كانتا تركضان في الشارع وهما تستغيثان بعد أن تعرضتا للسرقة من ثلاثة شباب حاولوا خطف حقيبتيهما. لم يتردد الشاب لحظة، واندفع خلف المعتدين محاولًا اللحاق بهم.

بعد مطاردة قصيرة، تمكن محمد بالفعل من استعادة الحقائب المسروقة وإعادتها إلى الفتاتين، ظنًا منه أن الموقف انتهى عند هذا الحد. لكن الأمور لم تنتهِ كما توقع.

مواجهة جديدة وتصاعد الأحداث

لم تمضِ دقائق حتى عادت الفتاتان مرة أخرى إلى المطعم وهما في حالة خوف شديد، بعدما لاحقهما المعتدون مجددًا، بحسب رواية الأسرة. عندها تدخل محمد مرة أخرى، وأدخل الفتاتين إلى داخل المطعم محاولًا حمايتهما من أي أذى.

وتروي زوجة خاله أن المعتدين عادوا إلى المكان وبدأت بينهم وبين محمد مشادات كلامية، قبل أن تتطور الأمور سريعًا إلى اعتداء عنيف.

وتقول إن أحدهم أمسك بملابس محمد، فيما بدأ الآخرون في توجيه الشتائم والتهديدات له.

في تلك اللحظة حاول محمد تهدئة الموقف، وأخبرهم أنهم مصورون صوتًا وصورة، في محاولة لردعهم ومنعهم من التصعيد. لكن الكلمات لم توقف غضب المعتدين.

اعتداء وحشي داخل مكان العمل

تحول المشهد إلى اعتداء جماعي، حيث بدأ المتهمون في ضرب محمد باستخدام العصي والخشب وإلقاء الحجارة عليه، حتى داخل المكان الذي يعمل فيه.

وتؤكد الأسرة أن محمد لم يكن من الأشخاص الذين يبحثون عن المشكلات، بل كان معروفًا بين الجميع بهدوئه وأخلاقه الطيبة.

وتقول زوجة خاله:

"لو كان شابًا يحب المشاكل لكان رد عليهم بأي سلاح، لكنه لم يكن كذلك أبدًا. كل من يعرفه يشهد بأخلاقه واحترامه."

وخلال الاعتداء، كان محمد في موقف صعب؛ فهو من جهة كان يخشى على الفتاتين الموجودتين داخل المطعم، ومن جهة أخرى كان يحاول حماية مكان عمله الذي يعد مصدر رزقه الوحيد.

ومع تصاعد الاعتداء وإلقاء الحجارة وتكسير محتويات المكان، حاول محمد ملاحقة المعتدين مرة أخرى، لكنهم انهالوا عليه بالضرب بشكل عنيف، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته.

شاب يتحمل مسؤولية أسرته

لم تكن خسارة محمد مقتصرة على فقدان شاب في مقتبل العمر فحسب، بل كانت خسارة لعائل يعتمد عليه بالكامل.

توضح الأسرة أن والد محمد توفي قبل ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الوقت تحمل الابن مسؤولية إعالة الأسرة.

كان محمد الأكبر بين إخوته الذكور، وكان يعمل بجد لتوفير احتياجات أسرته.

وتتكون الأسرة من خمسة أفراد؛ شقيقته الكبرى تدرس في كلية الطب، وشقيقه إسلام يبلغ من العمر 22 عامًا، بينما توجد شقيقتان أصغر سنًا، إحداهما في الصف الأول الثانوي والأخرى في المرحلة الابتدائية.

وتقول زوجة خاله إن محمد كان يرسل معظم راتبه إلى والدته لتغطية مصاريف المنزل، ولم يكن يحتفظ لنفسه إلا بالقليل جدًا من المال.

اللحظات الأخيرة قبل الحادث

تكشف الأسرة عن تفاصيل مؤثرة من الساعات الأخيرة في حياة محمد، حيث كان يقضي يومه في المنزل قبل أن يخرج إلى عمله.

تقول الأسرة إنه استيقظ من نومه وصلى العصر، ثم جلس مع والدته وتناول الإفطار معها وصلى المغرب، قبل أن يستعد للخروج إلى العمل.

وقبل مغادرته المنزل، اقترب من والدته وقبل رأسها، وسألها إن كانت تحتاج إلى شيء، وكأن تلك اللحظة كانت وداعًا أخيرًا دون أن يدري أحد.

تضيف الأسرة أن محمد كان دائمًا حريصًا على طمأنة والدته، وكان بمجرد أن يتقاضى راتبه يخبرها فورًا ويرسل لها المال لتدبير احتياجات المنزل.

حزن واسع ومطالب بالقصاص

أثارت الواقعة حالة من الحزن والغضب بين أهالي المنطقة وأقارب الشاب الراحل، الذين وصفوه بأنه مثال للشهامة والرجولة.

وتؤكد الأسرة أن محمد كان يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وأن كل من عرفه يشهد له بالأخلاق والاحترام.

وتقول زوجة خاله إن الحزن لم يقتصر على أسرته فقط، بل امتد إلى كل من عرفه في قريته وأقاربه في الصعيد، حيث سادت حالة من الحزن الشديد بعد انتشار خبر وفاته.

وتختتم الأسرة حديثها بالتأكيد على مطلبها الوحيد، وهو تحقيق العدالة والقصاص ممن تسببوا في وفاة ابنهم.

وتقول:

"كل اللي إحنا عايزينه حقه… البلد كلها حزينة عليه، والصغير قبل الكبير بيبكي عليه."

تبقى قصة محمد جمال شاهدًا مؤلمًا على ثمن الشهامة في زمن قد يدفع فيه البعض حياتهم دفاعًا عن الآخرين.

شاب لم يتردد في نجدة فتاتين غريبتين عنه، فواجه المعتدين بشجاعة، لكنه دفع حياته ثمنًا لذلك الموقف الإنساني.

ورغم رحيله، فإن ذكراه ستظل حاضرة في قلوب أسرته وكل من عرفه، بوصفه شابًا بسيطًا اختار أن يقف في صف الحق، حتى اللحظة الأخيرة من حياته.