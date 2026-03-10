قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
حسام الحارتي

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك مع نظيره بتروجت غداً الأربعاء في تمام الحادية عشرة مساءً، على صالة حسن مصطفى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق الزمالك لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما افتتح مشواره في الدور النهائي بانتصارين متتاليين على حساب الطيران في الجولة الأولى، ثم الاتحاد السكندري في الجولة الثانية.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو الزمالك في استمرار النتائج الإيجابية خلال مواجهة بتروجت، من أجل تعزيز حظوظ الفريق في المنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم.

ويشارك في منافسات الدور النهائي لبطولة الدوري ثمانية فرق، هي: الزمالك، الأهلي، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، والاتحاد السكندري، حيث تشهد المرحلة النهائية منافسة قوية بين الفرق لحسم لقب البطولة.

طائرة الزمالك الزمالك بتروجت صالة حسن مصطفى بطولة الدوري الممتاز فريق الزمالك

