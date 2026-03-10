قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خصم من المرتبات وتعليق عقود.. عقوبات قاسية من الخطيب للاعبي الأهلي
أقل سعر لصرف الدولار مساء اليوم الثلاثاء
ترامب: لم تردنا أي تقارير عن قيام إيران بزرع أي ألغام في مضيق هرمز
اعتقال 3 أشخاص في الكويت بتهمة نشر معلومات مضللة والسخرية من الأوضاع الراهنة
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل
ثلاثة قرارات نارية للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
صلاة التهجد 2026 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
طائرة الزمالك تواجه بتروجت في الدوري الممتاز .. غدا
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل

برشلونة
برشلونة
حسام الحارتي

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.


 


 


 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال – بيدري – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

بينما جاء تشكيل  نيوكاسل

حراسة المرمي امسديل 

الدفاع: لـويس هال — بـيرن — ثـياو — تريبيير

الوسط :جـويلنتون — تـونالي — رامسي

 هجوم :بـارنز — أوسـولا — ايـلانجا

الألماني هانزي فليك لبرشلونة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ايران

مندوب طهران لدى الأمم المتحدة: العدوان على ايران خلق وضعا خطيرا للمدنيين

مجلس الأمن

مجلس الأمن يبحث ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا وسط دعوات لمواصلة التحقيقات

"الأوروبي لإعادة الإعمار

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يعقد مؤتمرا حول تمويل المناخ في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

