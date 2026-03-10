دوري أبطال أوروبا | تشكيل برشلونة ونيوكاسل

أعلن الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.













وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:-

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جواو كانسيلو.

خط الوسط: مارك بيرنال – بيدري – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

بينما جاء تشكيل نيوكاسل

حراسة المرمي امسديل

الدفاع: لـويس هال — بـيرن — ثـياو — تريبيير

الوسط :جـويلنتون — تـونالي — رامسي

هجوم :بـارنز — أوسـولا — ايـلانجا