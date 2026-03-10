نائب الشيوخ: إدخال الروبوتات في جراحات العظام خطوة لتعزيز التنافسية الطبية المصرية عالميا

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تجهيز مستشفيات وزارة الصحة بالروبوتات الجراحية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جراحات العظام والمفاصل يعد خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على الخارطة الطبية العالمية، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات الحديثة تجعل القطاع الصحي المصري أكثر قدرة على منافسة الدول الرائدة في المجال الطبي.

تحويل الجراحات المعقدة إلى تدخلات أقل إجهادًا للمريض

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الذكاء الاصطناعي يساعد في تخطيط العمليات بدقة، واختيار قياسات المفاصل المثالية، وتحويل الجراحات المعقدة إلى تدخلات أقل إجهادًا للمريض، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تقليل نسبة المضاعفات، وتسريع التعافي، وتحقيق تكلفة علاجية أقل على الدولة والمواطن.

وأشار إلى أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في العمليات الجراحية لا يقتصر على الفائدة الطبية فحسب، بل له أثر اقتصادي كبير من خلال تقليل فترات الإقامة بالمستشفى، وتخفيف الضغط على المنشآت الصحية، بما يدعم استدامة المنظومة الطبية المصرية.