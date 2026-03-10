إيران تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الهجمات وتؤكد حقها في الدفاع عن نفسها| فيديو

قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترتكبان جرائم بحق المدنيين والمنشأت الإيرانية، وهناك الكثير من المخاطر الهدف منها تدمير البنية التحتية.

مقتل أكثر من 1300 مدني



وأضاف " إيرواني" أن مقتل أكثر من 1300 مدني في غارات شنتها أمريكا وإسرائيل على إيران، موضحا أن انهم يقمون باستهداف المدارس الإيرانية والمباني المدنية والأطفال والسيدات.

"الهجمات الوحشية"



وأشار مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، إلى أن هناك الكثير من الهجمات الأخرى في لبنان من أجل مهاجمة الكثير من الدبلوماسيين التي تدينها القانون الدولي وهذا واضح في هذه الحرب ومواثيق الأمم المتحدة، وبالنسبة لإيران تدين الهجمات الوحشية الإرهابية.

أهداف الغارات الأمريكية والإسرائيلية



ولفت إلى أن هناك مسئولية على الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام لوقف هذه الحرب والهجمات ضد إيران، مشددا على تطبيق القانون الدولي ومن حق إيران الدفاع عن نفسها من الضربات الغاشمة.