مندوب طهران لدى الأمم المتحدة: العدوان على ايران خلق وضعا خطيرا للمدنيين

صرح سفير إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني بأن العدوان الأميركي الإسرائيلي على بلاده قد خلق وضعا متدهورا وخطيرا جدا للمدنيين.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عقد حول أفغانستان يوم الاثنين قال ايرواني - وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء : إن الحرب العدوانية الجارية التي بدأت في 28 فبراير 2026 من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، حصلت بدون أي استفزاز أو تبرير، وخلقت وضعا متدهورا وخطيرا جدا للمدنيين.

وأضاف أن هذه الحرب العدوانية شملت هجمات متعمدة واستهداف للمدنيين والبنية التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان خاصة في عدة مدن كبرى في إيران، تضم الملايين من الرعايا الافغان المقيمين.

