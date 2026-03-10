مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: أمريكا استهدفت مصانع تحلية المياه بصورة متعمدة

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ترتكبان جرائم ضد إيران.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في كلمة له:" أكثر من 1300 مدني قتلوا في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وأضاف مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: العدوان على إيران خلق وضعا خطيرا جدا للمدنيين، والولايات المتحدة استهدفت مصانع تحلية المياه بصورة متعمدة".

وتابع مندوب إيران لدى الأمم المتحدة:" الولايات المتحدة تسعى إلى تدمير البنية التحتية المدنية في إيران".

وأكمل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة:" الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران تنتهك القوانين الأممية، ومن حق إيران الدفاع عن نفسها".