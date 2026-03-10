رويترز : إصابة 150 جنديا أمريكيا في الحرب مع إيران

ذكرت وكالة "رويترز"، الثلاثاء، أن ما يصل إلى 150 جنديا أمريكيا أصيبوا منذ اندلاع الحرب مع إيران، وهو رقم لم يعلن من قبل ويزيد بشكل كبير على الإحصاءات الرسمية للبنتاجون التي أشارت إلى 8 إصابات خطيرة فقط بين القوات الأمريكية.

وأفاد المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، بأن الغالبية العظمى من الإصابات طفيفة، وقد عاد 108 من الجنود إلى الخدمة بالفعل، بينما لا يزال 8 جنود يعانون من إصابات بالغة.

تأتي هذه الخسائر بعد سلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتقامية إيرانية، أودت أيضًا بحياة 7 جنود في الكويت والسعودية.

تزامنت هذه التطورات مع هجمات إيرانية جديدة على إسرائيل ودول الخليج، وردود جوية إسرائيلية على طهران ولبنان، وسط تصعيد حاد في الخطاب بين الطرفين.

مع دخول الحرب يومها الحادي عشر، لا يبدو أن هناك أي مؤشر على تهدئة، وسط وعود أمريكية بضربات أقوى وتصعيد إيراني مستمر، في حين تتأثر الأسواق العالمية والبحرية الإقليمية بشكل مباشر.