زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
أصل الحكاية

فريق لم يفز باللقب يتصدر توقعات دوري أبطال أوروبا.. ما هو؟

دوري أبطال أوروبا
أحمد أيمن

كشفت شبكة الإحصاءات العالمية أوبتا عن توقعاتها لبطل بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الـ16 من البطولة القارية، حيث وضعت نادي أرسنال الإنجليزي في صدارة قائمة المرشحين للتتويج باللقب.

وبحسب تحليل البيانات الذي أجرته الشبكة المتخصصة في الإحصاءات، فإن الفريق اللندني يملك أعلى فرصة للفوز بالكأس الأوروبية بنسبة بلغت نحو 26.7%، رغم أن النادي لم يسبق له التتويج بدوري الأبطال في تاريخه. 

ويعكس هذا التقييم المستوى القوي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، إلى جانب نتائجه المميزة في البطولة الأوروبية.

توقعات دوري أبطال أوروبا 

تتوافق هذه التوقعات مع نتائج ما يعرف بـ«الحاسوب العملاق»، وهو نموذج تحليلي يعتمد على آلاف عمليات المحاكاة لتقدير فرص الفرق في المنافسة. 

وقد منح هذا النموذج أيضًا أفضلية واضحة لأرسنال، إذ قدّر فرصه في الفوز بالبطولة بنحو 27.4%، في النسخة التي سيقام نهائيها في العاصمة المجرية بودابست.

وجاء في المركز الثاني ضمن قائمة المرشحين فريق بايرن ميونخ الألماني بنسبة تقارب 16.4%، يليه ليفربول الإنجليزي بنسبة 11.4%، ثم مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 11.1%. كما حل برشلونة الإسباني في المركز الخامس بحظوظ بلغت نحو 9.7%، بينما جاء تشيلسي الإنجليزي في المرتبة السادسة بنسبة 6.4%.

في المقابل، تراجعت فرص حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل ملحوظ، إذ احتل المركز السابع فقط في قائمة الترشيحات بنسبة بلغت 4.3%. 

ويأتي هذا التراجع بعد نتائج غير مستقرة حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة، سواء في البطولة الأوروبية أو في منافسات الدوري المحلي.

ووفق تقارير إعلامية، فإن الفريق الباريسي بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي يواجه تحديات كبيرة للحفاظ على لقبه القاري، إذ غالبًا ما تكون مهمة الدفاع عن البطولة أصعب من تحقيقها للمرة الأولى، خاصة في ظل قوة المنافسة بين كبار الأندية الأوروبية هذا الموسم.

أما في ذيل قائمة المرشحين، فقد جاءت عدة أندية بفرص محدودة للغاية، مثل غلطة سراي التركي بنسبة 0.4%، وأتالانتا الإيطالي بنسبة 0.6%، إضافة إلى باير ليفركوزن الألماني الذي بلغت حظوظه نحو 0.5% فقط.

وتعتمد هذه التوقعات على نماذج تحليلية متقدمة تجمع بين الأداء التاريخي للأندية ونتائجها الحالية ومستوى اللاعبين، إلى جانب آلاف عمليات المحاكاة الرقمية للمباريات. 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

ـ جالاتا سراي X ليفربول – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1       

ـ أتالانتا X بايرن ميونخ – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ أتلتيكو مدريد X توتنهام هوتسبير – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ نيوكاسل يونايتد X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

