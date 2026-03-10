ملك أحمد زاهر رفقة والدها في أحدث ظهور .. تفاصيل

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ملك أحمد زاهر ووالدها

وظهرت ملك زاهر في الصورة رفقة والدها الفنان أحمد زاهر، علي نغمات أغنية “بنت ابوكي”.

ونفت الفنانة ملك أحمد زاهر ما تردد مؤخرًا حول ارتباطها، مؤكدة أنه لا توجد أي خطوة رسمية في الوقت الحالي.

وقالت ملك، خلال تصريحات تلفزيونية: «مش عارفة مُصِرّين تجوّزونى ليه؟ بس مفيش حاجة دلوقت، ولو في هقول».

وتطرقت ملك للحديث عن مواصفات شريك حياتها، موضحة أنها لا تبحث عن شروط معقدة، لكنها تتمنى الارتباط بشخص يتمتع بالأخلاق والإنسانية، قائلة: «عاوزة شخص يكون طيب وحنين ومحترم وراجل وياخد باله مني».