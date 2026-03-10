محمد حماد يخطف الأنظار في سادس حلقات فرصة أخيرة

استطاع الفنان محمد حماد ان يلفت الأنظار مع عرض الحلقة السادسة من مسلسل فرصة أخيرة.

حيث تمكن محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة من حصد إعجاب المشاهدين، بحس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.