إفراج الحلقة 21.. حاتم صلاح يبلغ عن غياب والده

أذاعت منصة شاهد الحلقة 21 من مسلسل إفراج من بطولة الفنان عمرو سعد.

وشهدت الأحداث عددا من الأحداث ، اصرار عباس علي مرافقة شداد الي القسم للابلاغ عن غياب عليان، فيما تم العثور علي جثة لرجل مسن، وطلبوا من شداد التعرف عليها.

مسلسل “إفراج”

يستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.



يجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.