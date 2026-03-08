نجمة رمضان 2026.. تفاعل جماهيري واسع مع أداء نيللي كريم في على قد الحب

يشهد مسلسل «على قد الحب» حالة من التفاعل الجماهيري اللافت ضمن موسم دراما رمضان 2026، حيث تصدر اسم العمل ومحاوره الرئيسية نقاشات مواقع التواصل الاجتماعي، في مؤشر مبكر على حجم الترقب الكبير الذي يحيط بالمسلسل.

اشادات واسعة بالنجمة نيللي كريم، التي وصفها عدد كبير من المتابعين بـ«نجمة رمضان 2026»، وذلك بفضل موهبتها الكبيرة و تاريخها الطويل في تقديم أعمال درامية ناجحة.

إلى جانب قدرتها على تجسيد شخصية مريم الفيشاوى المركبة بأسلوب يجمع بين العمق والبساطة، ما يجعلها دائمًا واحدة من أبرز نجمات الموسم.

ويأتي هذا الاهتمام الكبير بعد ظهور ملامح شخصية مريم الفيشاوي التي تقدمها نيللي كريم في المسلسل، وهي شخصية تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية معقدة، ما جعل الجمهور يتوقع أداءً قويًا يضاف إلى سجلها الفني.

ويشارك في بطولة العمل الفنان شريف سلامة، حيث يجتمع مع نيللي كريم في ثنائية ينتظرها الجمهور بشغف، وسط إشادات بالكيمياء الخاصة بينهما التى تضيف مزيدًا من القوة للحكاية الرومانسية الاجتماعية التي يقدمها المسلسل.

ويبدو أن «على قد الحب» يسير بخطى ثابتة نحو أن يكون أحد أبرز الأعمال في رمضان 2026، خاصة مع حالة الحماس والتفاعل التي ظهرت بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في فريق العمل وقدرتهم على تقديم تجربة درامية مميزة.

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ، يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.