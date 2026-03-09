الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 5 قواعد أمريكية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت خمس قواعد عسكرية أمريكية وصفها بالاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينتي تل أبيب وحيفا، وذلك ضمن الموجة الحادية والثلاثين من عملية «الوعد الصادق 4».

وقال الحرس الثوري، في بيان رسمي نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن قواته أطلقت مجموعة من الصواريخ الباليستية، من بينها صواريخ "قادر" و"خرمشهر" و"خيبر شكان"، باتجاه أهداف عسكرية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الضربات شملت مواقع مرتبطة بالقوات الأمريكية، وعلى رأسها مواقع تابعة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قواعد عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وحيفا.



وأوضح البيان أن هذه الهجمات تأتي في إطار المرحلة الجديدة من العمليات العسكرية التي ينفذها الحرس الثوري، مؤكدًا أن الضربات استهدفت ما وصفه بـ"أهداف استراتيجية" بدقة عالية.

وفي السياق ذاته، أفاد البيان بأن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري نفذت عملية هجومية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز، استهدفت خلالها قاعدة العديري الأمريكية الخاصة بالمروحيات، مشيرًا إلى أن العملية أسفرت عن تدمير القاعدة.

وأكد الحرس الثوري أن هذه العمليات تأتي ضمن سلسلة ردود عسكرية متواصلة في إطار عملية «الوعد الصادق 4»، دون أن يقدم البيان تفاصيل إضافية بشأن حجم الخسائر أو ردود الفعل الأمريكية أو الإسرائيلية حتى الآن.

ولم يصدر حتى اللحظة تعليق رسمي من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن ما ورد في البيان الإيراني، كما لم تتوفر تأكيدات مستقلة حول نتائج هذه الهجمات.