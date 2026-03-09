طلب عاجل من مدرب العراق للفيفا بشأن مباراة الملحق المؤهل لكأس العالم

وجه جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، نداءً عاجلاً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتأجيل مباراة فريقه في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم، وذلك بسبب الاضطرابات الناجمة عن تصاعد الحرب الإيرانية.

ويواجه المنتخب العراقي صعوبات لوجستية كبيرة قبل مباراة فاصلة حاسمة ضد الفائز من مباراة سورينام وبوليفيا، والمقرر إقامتها في 31 مارس في مونتيري، المكسيك.

ونظرًا لإغلاق المجال الجوي العراقي حتى 1 أبريل بسبب تصاعد الصراع، فإن تشكيلة أرنولد - التي تضم في الغالب لاعبين من الدوري المحلي - غير قادرة على التجمع بشكل كامل.

ولم يتمكن اللاعبون من الحصول على تأشيرات دخول للمشاركة في البطولة الفاصلة في المكسيك بسبب إغلاق السفارات الأجنبية، كما أن أرنولد نفسه عالق في الإمارات العربية المتحدة بسبب الصراع.

وقال أرنولد، المدرب السابق للمنتخب الأسترالي، لوكالة الأنباء الأسترالية: "أرجوكم ساعدونا في هذه المباراة، لأننا نواجه صعوبة بالغة في إخراج لاعبينا من العراق، وقد أجبرت هذه الاضطرابات على تأجيل معسكر تدريبي كان مقررًا في هيوستن".

وأوضح أرنولد أن تشكيل فريق يضم لاعبين محترفين في الخارج فقط ليس خيارًا عمليًا.

وأضاف: "لن يكون هذا أفضل فريق لدينا، ونحن بحاجة إلى أفضل فريق متاح لخوض أهم مباراة في تاريخ البلاد منذ 40 عامًا".

واقترح أرنولد تأجيلاً استراتيجيًا لجدول مباريات الملحق، مقترحًا أن يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لسورينام وبوليفيا بخوض مباراتهما التمهيدية هذا الشهر، مع تأجيل المباراة النهائية إلى أسبوع قبل انطلاق كأس العالم.

وتابع: "في رأيي، إذا قرر الفيفا تأجيل المباراة، فسيمنحنا ذلك الوقت الكافي للاستعداد بشكل مناسب، في رأيي، يمنح هذا القرار الفيفا مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرار بشأن موقف إيران".

واختتم: "إذا انسحبت إيران، فسنشارك في كأس العالم، وهذا يمنح الإمارات، التي تغلبنا عليها في التصفيات، فرصة الاستعداد لمواجهة بوليفيا أو سورينام، يعمل رئيس اتحادنا، عدنان درجال، ليل نهار على التخطيط والإعداد لتحقيق حلم الجميع في العراق، لذا نحتاج إلى اتخاذ هذا القرار سريعًا".