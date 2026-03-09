دونالد ترامب: الحرب ضد إيران انتهت إلى حد كبير

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز”، اليوم الإثنين، أن الحرب الإيرانية قد انتهت إلى حد كبير.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن الحرب حاسمة للغاية، إلى حد كبير، ليس لديهم أسطول بحري، ولا اتصالات، ولا سلاح جو".

كما سألت “سي بي إس نيوز”، دونالد ترامب، عما إذا كانت لديه رسالة للمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، فأجاب: "ليس لدي أي رسالة له، لا شيء على الإطلاق".

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أن الرئيس ترامب أبلغ مساعديه بأنه مستعد لدعم اغتيال المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي؛ إذا رفض الامتثال لمطالب واشنطن، وهو ما يعكس تحولا غير مسبوق في السياسة الأمريكية تجاه القيادة الإيرانية.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن ترامب أعرب- أمام مستشاريه- عن استعداده الموافقة على اتخاذ “إجراءات حاسمة” ضد “مجتبى”؛ في حال لم يتراجع عن سياساته الرافضة للشروط الأمريكية، والتي من بينها وقف البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنه “غير مقبول” كقائد لإيران؛ بعد تعيينه خلفًا لوالده الذي قُتل في غارة جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.