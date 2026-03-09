بكلم نفسى من الفرحة.. أول تعليق من حنان سليمان بعد تكريمها من انتصار السيسي |خاص

أعربت الفنان حنان سليمان عن سعادتها بعد تكريمها من انتصار السيسي قرينة الرئيس، تقديرًا لمشوارها الفنى واعمالها المميزة .

وقالت حنان سليمان فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: انها لا تستطيع وصف مشاعرها من شدة السعادة والفخر بعد هذا اللقاء ، قائلة: “ أنا سعيدة لدرجة لا توصف وعندى مشاعر مختلطة كتيرة ومش قادرة اتخطي كمية الجمال والبساطة للسيدة انتصار السيسي واول ما شافتنى قالتلي يا حبيبتي .. وانا مبسوطة اوي وبكلم نفسى من امبارح من كتر الفرحة”.

واضافت حنان سليمان : أنها لا تحب الظهور او حضور التكريمات بشكل مستمر خاصة مع انتشار الفعاليات ولكن هذا التكريم سيظل مميز لها طوال العمر.

تكريم السيدة انتصار السيسي لعدد من الفنانات

وكانت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كرمت عددًا من الفنانات امس 8 مارس خلال احتفالية يوم المرأة المصرية بمناسبة حلول اليوم العالمى للمرأة ، وذلك تقديرًا لمسيرتهم الفنية المميزة ، ومن بينهم الفنانة القديرة حنان سليمان ، والفنانة ليلى طاهر، و الفنانة سهير المرشدي.