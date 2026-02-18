قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

حنان سليمان تكشف لـ صدى البلد شخصيتها في مسلسل "فخر الدلتا"

أوركيد سامي

كشفت الفنانة حنان سليمان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل فخر الدلتا، مؤكدة أنها تجسد خلال الأحداث شخصية مديرة، ضمن إطار درامي مميز ومختلف.
وأعربت حنان سليمان عن سعادتها الكبيرة بالعمل في المسلسل، مشيرة إلى أن الأجواء داخل كواليس التصوير يسودها التعاون والمحبة بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الشاشة.


ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.


ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.


ومن المتوقع أن يحظى المسلسل باهتمام واسع فور عرضه، في ظل مشاركة هذا العدد الكبير من النجوم، وتنوع خطوطه الدرامية التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية.

حنان سليمان اخبار الفن نجوم الفن

