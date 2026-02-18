إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

أعلن الفنان عمرو سعد إطلاق مبادرة إنسانية جديدة تحت اسم «إفراج»، تزامنًا مع عنوان مسلسله المرتقب، بهدف دعم الغارمين والغارمات.



وأكد سعد، عبر فيديو نشره على حساباته الرسمية، تكفله الكامل بسداد مديونيات 30 حالة، بما يشمل جميع المصاريف اللازمة حتى الإفراج عنهم وعودتهم إلى أسرهم.

وأوضح أن الإعلان عن المبادرة جاء انطلاقًا من مبدأ «الدال على الخير كفاعله»، مشيرًا إلى أن إظهار أعمال الخير قد يحفّز الآخرين على المشاركة.

كما كشف عن تخصيص 10 ملايين جنيه كمرحلة أولى، داعيًا زملاءه في الوسط الفني إلى توجيه الدعم الحقيقي للمحتاجين بعيدًا عن مظاهر الدعاية.

