الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
تكنولوجيا وسيارات

تحديث One UI 8.5.. ما الذي يمكن توقعه من التحديث الكبير القادم لسامسونج

لمياء الياسين

سيكون الأسبوع المقبل حافلاً بالإثارة لعشاق سامسونج، حيث تستعد العلامة التجارية لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26. ستُطرح هذه الأجهزة الجديدة بنظام One UI 8.5، الذي يُقدم تغييرات بصرية رائعة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الجديدة والتحسينات الشاملة للنظام.

على عكس معظم التحديثات التدريجية لواجهة المستخدم One UI، سيتم إطلاق تحديث One UI 8.5 لمجموعة واسعة من أجهزة Galaxy، بما في ذلك الهواتف الذكية الاقتصادية والمنخفضة التكلفة. الآن، ومع تبقي أسبوع واحد فقط على إطلاقها، يُعد هذا الوقت مناسبًا لمراجعة ما نعرفه حتى الآن، بما في ذلك تفاصيل الأجهزة المتوافقة، وجدول الإصدار، والتغييرات الرئيسية.

أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث One UI 8.5


رغم تأكيد إطلاق واجهة المستخدم One UI 8.5 مع سلسلة هواتف Galaxy S26، لم تكشف سامسونج بعد عن قائمة الأجهزة المتوافقة. 

ومع ذلك، واستنادًا إلى الإصدارات التجريبية التي تم رصدها حتى الآن، فمن الآمن القول إن تحديث One UI 8.5 سيأتي إلى كل جهاز Galaxy تلقى تحديث One UI 8.0 أو تم إطلاقه معه.

-سلسلة هواتف Galaxy S: Galaxy S25، S25+، S25 Ultra، S25 FE، S25 Edge S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE، S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE، S22، S22+، S22 Ultra، S21 FE


-سلسلة هواتف جالاكسي زد: جالاكسي زد تراي فولد، زد فولد 7، زد فليب 7، زد فولد إس إي، زد فولد 6، زد فليب 6، زد فولد 5، زد فليب 5، زد فولد 4، زد فليب 4
 

-سلسلة أجهزة Galaxy Tab: Galaxy Tab S11، Tab S11 Ultra، Tab S10+Tab S10 Ultra، Tab S10 Lite، Tab S10 FE، Tab S10 FE+، Tab S9، Tab S9+، Tab S9 Ultra، Tab S9 FE، S9 FE+، Tab S8، Tab S8+، Tab S8 Ultra، Tab S6 Lite (2024)، Tab A11، Tab A11+، Tab A9، Tab A9+، Tab Active 5، Tab Active 5 Pro
-سلسلة Galaxy A: Galaxy A73، A56، A55، A54، A53، A36، A35، A34، A33، A26، A25، A24، A17 (LTE و5G)، A16 (LTE و5G)، A15 (LTE و5G)، A07 (LTE و5G)، A06 (LTE و5G)


-سلسلة جالاكسي F: F56، F55، F54، F36، F34، F17، F16، F15، F07، F06
 

-سلسلة جالاكسي إم: جالاكسي إم 56، إم 55، إم 55 إس، إم 54، إم 53، إم 36، إم 35، إم 34، إم 33، إم 17، إم 16، إم 15، إم 07، إم 06
سلسلة هواتف Galaxy XCover: Galaxy XCover 7 و XCover 7 Pro


في السياق نفسه تبدأ سامسونج عادةً بطرح أحدث إصدار من نظام التشغيل One UI لأجهزة Galaxy القديمة بعد أسابيع قليلة من إطلاقه الأولي. وتشير التقارير إلى أن طرح One UI 8.5 قد يبدأ في النصف الثاني من مارس 2026، بدءًا بالطرازات المتميزة مثل Galaxy S25.

أما بالنسبة لبرنامج One UI 8.5 التجريبي، فقد بدأ العمل به منذ ديسمبر، ولكنه متاح فقط لسلسلة Galaxy S25 وللأسف، لا تنوي الشركة توسيعه ليشمل أجهزة أخرى. قد يعني هذا إصدارًا مستقرًا مباشرًا لأجهزة Galaxy الأخرى.


تأمل سامسونج في إكمال طرح واجهة المستخدم One UI 8.5 بحلول الربع الثاني من عام 2026، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة تخطط لإطلاق واجهة المستخدم One UI 9.0 (المبنية على نظام Android 17) على الهواتف القابلة للطي القادمة، Galaxy Z Fold 8 و Galaxy Z Flip 8، في يوليو 2026.

تحسينات في تحديث  One UI 8.5

لا تزال واجهة المستخدم One UI 8.5 مبنية على نظام Android 16، ولكنها تستخدم إصدارًا أحدث (QPR2)، مما يسمح لشركة سامسونج بتضمين ميزات متقدمة على مستوى النظام. 

تحديث سامسونج ون يو آي 85 أجهزة Galaxy الهواتف الذكية الهواتف الذكية الاقتصادية العلامة التجارية تغييرات بصرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان

أول يوم رمضان.. موعد أذان الفجر والمغرب وتوقيت صلاة التراويح

كرتونة البيض

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

أردوغان

أردوغان من «أديس أبابا» يُحذّر إسرائيل: الاعتراف بأرض الصومال لن يخدم أحدًا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صورة أرشيفية

الدولار يقفز عالميًا وسط تصاعد التوترات .. واليورو يُواصل خسائره

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم بمدينة بورفؤاد

محافظ بورسعيد يتفقد طريق التفريعة بطول 6 كم في بورفؤاد

جانب من جولة محافظ سوهاج الجديد

محافظ سوهاج يستهل عمله بجولة ميدانية في الشوارع

محافظ الغربية

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسى والقيادات والأهالي بحلول شهر رمضان

بالصور

بعد الإفطار مباشرة.. عصائر طبيعية تعيد لجسمك النشاط وتخلصه من السموم

بدائل أرخص للحوم في رمضان.. أكلات مغذية وتكفي ميزانيتك

صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات يعلنان دخول 780 طنا من المواد الغذائية لغزة

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات بشارع فاروق بمدينة الزقازيق

