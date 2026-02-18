"البريد المصري" يعلن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك

أعلن البريد المصري عن تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، بالإضافة إلى مد فترات العمل، وذلك في إطار حرص الهيئة على التيسير على المواطنين وضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة.

وقالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إنّ الهيئة اتخذت حزمة من الإجراءات التنظيمية لتسهيل حصول المواطنين على خدمات البريد خلال الشهر الفضيل، موضحةً أنه تم تعديل مواعيد العمل بأكثر من 4600 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، لتبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة فترة مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا في مختلف المحافظات.

وأكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه تقرر تشغيل 92 مكتب بريد على مستوى الجمهورية خلال فترة ليلية طوال شهر رمضان المبارك، حيث تمتد مواعيد العمل بهذه المكاتب من الساعة الثامنة مساءً وحتى الحادية عشرة ليلًا، بهدف إتاحة الخدمات للمواطنين في أوقات مرنة تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم، مشيرة إلى أنه قد تقرر أيضا تشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، ويوم السبت من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وفي السياق ذاته، تقرر مد فترات العمل بمناطق التوزيع الرئيسية على مستوى الجمهورية فترة مسائية، لتبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وذلك لدعم خدمات الشحن السريع وتسريع وتيرة توصيل الشحنات خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن غرفة المتابعة والتحكم الرئيسية بالهيئة ستواصل متابعة انتظام العمل بكافة المنافذ البريدية طوال الشهر الفضيل، بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم.