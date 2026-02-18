تخفيضات حتى 30% على السلع الأساسية.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتجه أنظار المواطنين في مختلف المحافظات إلى معارض أهلا رمضان 2026، التي أصبحت وجهة رئيسية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، في ظل ارتفاع معدلات البحث عن أماكن إقامتها بالقاهرة والجيزة وباقي المحافظات.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معارض "أهلا رمضان" لم تعد مجرد فعالية موسمية مرتبطة بالشهر الكريم ينتظرها المواطنون كل عام، بل تحولت مع الوقت إلى أداة فاعلة تسهم في ضبط إيقاع الأسواق وتعزيز حالة من الانضباط السعري.

وأضاف جاب الله، لـ "صدى البلد"، أن طرح السلع داخل هذه المعارض بأسعار عادلة ومخفضة يخلق مرجعية سعرية واضحة في السوق، وهو ما يحد من قدرة بعض التجار على المبالغة في رفع الأسعار، إذ يصبح من الصعب تجاوز المستويات التي تقدمها المعارض بشكل كبير.

وأشار جاب الله، إلى أن الدور لا يقتصر فقط على توفير سلع بأسعار مناسبة، بل يمتد ليشمل تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تعتمد على هذه المنافذ في تلبية احتياجاتها، إلى جانب إحداث تأثير إيجابي أوسع على منظومة التسعير داخل السوق المصري بوجه عام، بما يعزز التوازن والاستقرار خلال موسم يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك.

وتقدم هذه المعارض تخفيضات تصل إلى 30% على عدد كبير من المنتجات، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية واستقبال الشهر الكريم بأفضل استعداد.

ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أماكن انتشار معارض "أهلا رمضان 2026" في عدد من المحافظات، ضمن خدمة إخبارية متكاملة تقدمها لقرائها في مختلف المجالات.

معارض أهلا رمضان 2026

وانطلقت معارض "أهلا رمضان 2026" بداية من منتصف شهر شعبان، ومن المقرر استمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، مع طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تحقيق التوازن بالأسواق وتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الفضيل.

أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات

أولا: محافظة القاهرة

وتنتشر المعارض في عدد من المناطق الحيوية، من بينها المولات التجارية الكبرى مثل سيتي ستارز وكايرو فيستيفال سيتي، إضافة إلى المرج بشارع مؤسسة الزكاة، وشبرا في 58 شارع جسر البحر بالساحل، وبولاق أبو العلا بشارع الوكالة، ودار السلام 66 شارع الفيوم، وحلوان بشارع سلاح المهندسين، ومنطقة المعصرة.

ثانيا: محافظة الجيزة

تشمل أماكن إقامة المعارض: مول العرب، وشارع عمرو بن العاص بالبدرشين، وشارع المطار بإمبابة، إلى جانب معارض مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومنطقة زهراء أكتوبر الجديدة.

ثالثا: محافظة الإسكندرية

وتقام المعارض في ساحة كارفور، وأرض المعارض بالأزاريطة، إضافة إلى مناطق العطارين والجمرك والمنشية.

رابعا: محافظة الدقهلية

وحددت مديرية التموين مواقع المعارض في حي شرق وغرب المنصورة، ومعرض مديرية الأمن، فضلا عن مراكز السنبلاوين وأجا ودكرنس ومنية النصر، وبلقاس أمام حديقة النيل، وشربين بجوار كوبري المرور.

خامسا: محافظة أسيوط

تتوزع المعارض في مدينة أسيوط شرق وغرب، وأبو تيج، والقوصية، وديروط، وأبنوب، وساحل سليم، والغنايم.

سادسا: محافظة أسوان

وتقام المعارض في جراج جامع الطابية أمام مركز شباب بدر، ومدينة أسوان الجديدة، وإدفو، وكوم أمبو، ونصر النوبة، ودراو، ومدينة أبو سمبل السياحية.

سابعا: محافظة القليوبية

وتشمل المواقع: مدينة بنها أمام الموقف الجديد، وميدان المؤسسة، وشرق شبرا الخيمة بشارع 15 مايو، والقناطر الخيرية أمام مدرسة الصنايع، والخانكة بجوار مساكن الدواجن.

ثامنا: محافظة المنوفية

وجهزت مديرية التموين معارض «أهلاً رمضان» في شبين الكوم، ومنوف، والشهداء.

تاسعا: محافظة السويس

تقام المعارض في أرض المعارض بطريق النصر، إلى جانب شوادر الزهراء والسقالة، وميدان عبد المنعم رياض.

والجدير بالذكر، أن تأتي هذه المعارض ضمن خطة موسعة لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان الكريم.