للاستجمام واستعادة النشاط .. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر | شاهد

يقضي النجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو ، مهاجم تشيلسي، عُطلة قصيرة في مصر للاستجمام واستعادة النشاط قبل العودة لمواجهات الدوري الإنجليزي.



ونشر جارناتشو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا له بالقرب من الأهرامات، وكتب "أيام العطلة مصر" ، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن جارناتشو قدّم أداءً مميزًا منذ انتقاله إلى تشيلسي قادمًا من مانشستر يونايتد، حيث سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة خلال موسمه الأول.

ويتصدّّر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 57 نقطة بعد خوض 26 مباراة، محققًا 17 انتصارًا و6 تعادلات مقابل 3 خسائر، ويأتي خلفه فريق مانشستر سيتي برصيد 53 نقطة، بعد تحقيق 16 فوزًا و5 تعادلات و5 خسائر.