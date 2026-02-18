إيقاف ألميدا مدرب إشبيلية 7 مباريات بعد واقعة ألافيس

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف الأرجنتيني ماتياس ألميدا، المدير الفني لفريق إشبيلية، لمدة 7 مباريات؛ عقب أحداث مباراة فريقه أمام ألافيس ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاء القرار بعد طرد ألميدا؛ بسبب اعتراضه الحاد على قرارات التحكيم، حيث نزل إلى أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان وواصل احتجاجه الغاضب على الحكم لأكثر من دقيقة، رافضًا مغادرة الملعب فور إشهار البطاقة الحمراء.

وأوضح بيان اللجنة أن العقوبة توزعت بين مُباراة واحدة بسبب البطاقة الحمراء، ومُباراتان بسبب الاحتجاج على الحكم، ومُباراة واحدة لعدم مُغادرة الملعب، وثلاث مُباريات بسبب السلوك غير اللائق.

ويأتي هذا الإيقاف في توقيت حساس لإشبيلية، الذي يحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط، مع تبقي 14 جولة على نهاية الموسم، ما يعني غياب مدربه عن نصف المباريات المتبقية تقريبًا.