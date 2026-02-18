وجبة روحانية .. أحمد موسى: أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل خريطة قناة " صدى البلد" خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" صدى البلد تقدم وجبة دسمة للغاية مش موجودة في أي قناة وهي البرامج الدينية ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" برنامج نورانيات قرآنية متميز ويقدمه علماء الأزهر الشريف وفكرة هذا البرنامج صاحبها النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" نقدم وجبة رمضانية روحانية على شاشة صدى البلد ، ونقدم رحلة روحانية في تفسير القرآن ".