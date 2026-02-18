البابا تواضروس يضع روشتة روحية لحفظ القلب في الصوم

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، معلنًا بدء سلسلة جديدة بعنوان "قوانين كتابية روحية" مع انطلاق الصوم الأربعيني المقدس.

حفظ القلب

وفي أولى حلقات السلسلة تحدث قداسته عن "حفظ القلب"، مستندًا إلى قول الكتاب: «لأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ» (أم ٤: ٢٣)، مؤكدًا أن القلب هو مركز قيادة حياة الإنسان، ومنه يبدأ التغيير، وفيه تدور المعركة بين النقاوة والسقوط، وبه يحدد الإنسان نهايته الروحية.

وأوضح أن ما يُفسد القلب هو السماح للأفكار الخاطئة بالتسلل، والتعلّق بالأرضيات، والاحتفاظ بالمرارة وعدم الغفران.

كما عرض خطوات عملية لحفظ القلب: حفظ الفم ليكون الكلام للبنيان، وحفظ العين من المقارنات والانشغال بالآخرين، وحفظ الخطوات بنظام روحي واضح، والثبات في الطريق دون تردد، وأخيرًا طلب استرداد قلب جديد من الله خلال الصوم.

وأشار قداسته إلى أن القلب المحفوظ في طريق الله يمنح سلامًا وسط الظروف، ويفيض محبة، ويعطي حكمة، ويصير بركة للآخرين.