عاجل
قبل رمضان.. محاضر تموينية على المخابز والأسواق بدمياط
إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين
«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة
حضور قوي للبرامج الرمضانية.. أحمد موسى يكشف خريطة صدى البلد الرمضانية
دار الإفتاء تحدد 30 جنيهًا فدية لليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد
دار الإفتاء: زكاة الفطر 35 جنيها عن الفرد الواحد ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان
أحمد موسى يستعرض خريطة برامج صدى البلد في شهر رمضان 2026
تنسيق مصري - باكستاني قوي لدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية : دعم مصر الكامل لكل جهود إنهاء النزاع في السودان
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر وفدية الصيام .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم
أخبار البلد

البابا تواضروس يضع روشتة روحية لحفظ القلب في الصوم

ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، عظته الأسبوعية من كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمقر الإداري الجديد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، معلنًا بدء سلسلة جديدة بعنوان "قوانين كتابية روحية" مع انطلاق الصوم الأربعيني المقدس.

حفظ القلب

وفي أولى حلقات السلسلة تحدث قداسته عن "حفظ القلب"، مستندًا إلى قول الكتاب: «لأَنَّ مِنْهُ مَخَارِجَ الْحَيَاةِ» (أم ٤: ٢٣)، مؤكدًا أن القلب هو مركز قيادة حياة الإنسان، ومنه يبدأ التغيير، وفيه تدور المعركة بين النقاوة والسقوط، وبه يحدد الإنسان نهايته الروحية.

وأوضح أن ما يُفسد القلب هو السماح للأفكار الخاطئة بالتسلل، والتعلّق بالأرضيات، والاحتفاظ بالمرارة وعدم الغفران.

كما عرض خطوات عملية لحفظ القلب: حفظ الفم ليكون الكلام للبنيان، وحفظ العين من المقارنات والانشغال بالآخرين، وحفظ الخطوات بنظام روحي واضح، والثبات في الطريق دون تردد، وأخيرًا طلب استرداد قلب جديد من الله خلال الصوم.

وأشار قداسته إلى أن القلب المحفوظ في طريق الله يمنح سلامًا وسط الظروف، ويفيض محبة، ويعطي حكمة، ويصير بركة للآخرين.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الصوم

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

مسلسل علي كلاي

صراعات عائلية ومفاجآت درامية في حياة علي كلاي بالحلقة الأولى من المسلسل

مي سليم

مي سليم تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "روج أسود "

مسلسل المصيدة

مسلسل المصيدة الحلقة 1.. حنان مطاوع تخترق النظام الأمني لشركة أدوية

بالصور

على قد الحب الحلقة 1| شريف سلامة يحاول إيقاع نيللى كريم فى الفخ .. وبوسي شلبي تظهر بشخصيتها

هنتسحر إيه النهاردة .. تشكيلة من 3 أكلات | هتشبع وتمنع العطش

بمدى 509 كلم.. لكزس تعزز أسطولها الكهربائي بإطلاق ‏RZ‏ الجديدة

بالقفطان والطرحة.. هيفاء وهبي في أحدث إطلالاتها احتفالاً بقدوم شهر رمضان | شاهد

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

