«كولر» في رسالة بمناسبة رمضان: هذا الشهر يجلب الرحمة والسلام والقوة

حرص مارسيل كولر مدرب الأهلي السابق عبر ستوري انستجرام على تهنئة الأمة العربية والإسلامية بشهر رمضان الكريم.



ويبدأ غداً أول أيام الشهر الكريم، ليهنئ الأهلي الامة الاسلامية بمناسبة هذا الشهر المبارك.

وكتب مارسيل: "نتمنى لجميع المسلمين رمضان مبارك.

نسأل الله أن يجلب هذا الشهر من الصيام والتأمل والرحمة السلام والقوة والوحدة".

ويتولى الحكم أمين عمر، المهمة التحكيمية لمباراة الأهلي والجونة، بينما يُعاونه كل من محمود أبوالرجال وعماد فرج، ويتواجد إبراهيم محمد حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره الجونة التي تجمع بين الفريقين في الساعة التاسعة والنصف من مساء غد الخميس، الموافق 19 فبراير الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.