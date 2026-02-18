الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة

قال مندوب الصومال الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، إن العملية الإنسانية في قطاع غزة تواجه ضغوطًا غير مسبوقة؛ في ظل تدهور الأوضاع الميدانية، واستمرار التحديات التي تعرقل وصول المساعدات إلى المدنيين.

الوضع الإنساني في غزة

وشدد المندوب الصومالي، خلال كلمته أمام المجلس، على أن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة حرجة، تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا؛ لضمان تدفق الإغاثة بشكل آمن ومستدام، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني.

رفض محاولات تهجير الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أعرب ممثل الصومال عن رفض بلاده القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو نقلهم إلى دول أخرى، بما في ذلك الصومال، مشددًا على أن أي إجراءات من هذا النوع؛ تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

الحل الحقيقي للأزمة في غزة

وأضاف أن الحل الحقيقي للأزمة لا يكمن في تغيير الواقع الديموغرافي أو فرض حلول قسرية؛ وإنما في معالجة جذور الصراع، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العيش بأمن وكرامة على أرضه.

تحقيق تهدئة شاملة

ودعا مندوب الصومال الدائم لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل على وقف التصعيد، وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق تهدئة شاملة، بما يفتح المجال أمام تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.