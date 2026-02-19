قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طقس أول أيام رمضان في مصر.. برودة شديدة صباحا ورياح وأمواج مضطربة

عبد الفتاح تركي

طقس مصر اليوم.. تشهد حالة الطقس اليوم الخميس 19 فبراير 2026 في مصر تقلبات ملحوظة، حيث يسود طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يميل الطقس إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، قبل أن تعود الأجواء الباردة إلى السيطرة مرة أخرى خلال ساعات الليل، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي حديث.

طقس شديد البرودة صباحًا وتحسن نسبي نهارًا

أوضحت الهيئة أن البلاد تبدأ يومها بأجواء باردة إلى شديدة البرودة خاصة في الساعات الأولى من الصباح، وهو ما يتطلب ارتداء ملابس ثقيلة خلال هذه الفترة، بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس لتصبح الأجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نهارًا على معظم المناطق.

طقس بارد

ومع حلول المساء، تعاود درجات الحرارة الانخفاض بشكل ملحوظ، لتصبح الأجواء باردة إلى شديدة البرودة مرة أخرى، وهو ما يعكس الفارق الكبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى خلال اليوم الواحد.

شبورة مائية وأمطار خفيفة على بعض المناطق

أشارت الهيئة إلى احتمالية انتشار شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والزراعية.

كما لفتت إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، دون أن يكون لها تأثير كبير على الأنشطة اليومية.

نشاط رياح مثير للرمال على بعض المناطق

ذكرت الهيئة أن هناك نشاطًا متوقعًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، خاصة على فترات متقطعة، ما يستدعي الحذر لمرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

أمطار وطقس بارد

حالة البحر المتوسط والأحمر اليوم

أوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط تكون مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، مع رياح سطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيشهد حالة اضطراب مماثلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار أيضًا، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يتعلق بخليج السويس وخليج العقبة، فتكون حالتهما مضطربة كذلك، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، مع رياح سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

سجلت درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 21 والصغرى 12 درجة، بينما جاءت في العاصمة الإدارية الجديدة العظمى 21 والصغرى 10 درجات، وفي مدينة السادس من أكتوبر العظمى 22 والصغرى 10 درجات.

وفي بنها ودمنهور بلغت العظمى 21 والصغرى 12 درجة، بينما سجلت وادي النطرون العظمى 20 والصغرى 11 درجة، وكفر الشيخ العظمى 20 والصغرى 10 درجة، وبلطيم العظمى 20 والصغرى 11 درجة.

وفي المنصورة والزقازيق جاءت العظمى 20 والصغرى 12 درجة، بينما سجلت شبين الكوم العظمى 19 والصغرى 11 درجة، وطنطا العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

أما في دمياط فسجلت العظمى 20 والصغرى 12 درجة، وفي بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14 درجة، بينما سجلت الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 11 درجة، والسويس العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

وفي شمال سيناء سجلت العريش العظمى 22 والصغرى 11 درجة، ورفح العظمى 20 والصغرى 10 درجة، بينما سجلت رأس سدر العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ونخل العظمى 19 والصغرى 11 درجة، وكاترين العظمى 17 والصغرى 04 درجة.

وفي جنوب سيناء جاءت درجات الحرارة في الطور العظمى 25 والصغرى 13 درجة، وطابا العظمى 23 والصغرى 12 درجة، وشرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

أما مدن البحر الأحمر فسجلت الغردقة العظمى 24 والصغرى 13 درجة، ورأس غارب العظمى 23 والصغرى 14 درجة، وسفاجا العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومرسى علم العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

وفي الجنوب الشرقي سجلت شلاتين العظمى 28 والصغرى 18 درجة، وحلايب العظمى 26 والصغرى 22 درجة، وأبو رماد العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومرسى حميرة العظمى 27 والصغرى 17 درجة، وأبرق العظمى 29 والصغرى 16 درجة، وجبل علبة العظمى 30 والصغرى 16 درجة، ورأس حدربة العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

أما في الصعيد، فسجلت الفيوم العظمى 23 والصغرى 11 درجة، وبني سويف العظمى 24 والصغرى 10 درجات، والمنيا العظمى 21 والصغرى 8 درجات، وأسيوط العظمى 22 والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 26 والصغرى 10 درجات، والأقصر العظمى 28 والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 والصغرى 13 درجة، والوادي الجديد العظمى 24 والصغرى 10 درجات، وأبو سمبل العظمى 27 والصغرى 13 درجة.

طقس بارد

نصائح الأرصاد للمواطنين اليوم

تنصح الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والليل، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة، إضافة إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغيرات محتملة في حالة الطقس.

كما شددت على أهمية تجنب التعرض المباشر للرياح المثيرة للأتربة في المناطق المكشوفة، حفاظًا على الصحة العامة، خاصة لمرضى الحساسية.

متابعة مستمرة لحالة الطقس في مصر

تؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار المتابعة الدقيقة لحالة الطقس على مدار الساعة، مع إصدار تحديثات دورية في حال حدوث أي تغيرات مفاجئة، لضمان إطلاع المواطنين على آخر المستجدات أولًا بأول.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المختصة على توفير معلومات دقيقة تساعد المواطنين على اتخاذ قراراتهم اليومية بناءً على حالة الطقس، سواء فيما يتعلق بالسفر أو العمل أو الأنشطة المختلفة.

