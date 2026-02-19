قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
رنا عصمت

يمكنك استغلال شهر رمضان في اتخاذ خطوات عملية تدعم صحة الهضم والأمعاء، حيث تتغير فيه مواعيد الأكل والنوم ونمط الحياة، لذا نرصد أهم النصائح حول هذا الشأن، وفقا لموقع “DailyMedicalinfo”.

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان..

 

أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

تعمل الألياف كـ بريبايوتك، أي غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ويرتبط تناول كميات كافية منها بزيادة تنوع البكتيريا المفيدة، وتقليل خطر مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك. 

كما تساعد الألياف في الحفاظ على صحة القولون وتقليل الالتهاب وتنظيم حركة الأمعاء، وحاول تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجبتي الإفطار والسحور، مثل البقوليات، والحبوب الكاملة، والأفوكادو، والبطاطا الحلوة، والخضروات الورقية، والتوت، والمكسرات والبذور.

اشرب كمية كافية من الماء

الماء ضروري لعملية الهضم الصحية؛ فهو يساعد الجسم على امتصاص ونقل العناصر الغذائية، ويحافظ على توازن درجة حرارة الجسم، ويدعم إنتاج المخاط الذي يحمي الجهاز الهضمي، كما يقي من الإمساك.

احرص على توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور، بمعدل يقارب 4 إلى 6 أكواب يوميًا لمعظم الأشخاص، أو حسب احتياجاتك الفردية.

تحكم في التوتر

غالبًا ما يظهر التوتر على شكل اضطرابات هضمية؛ إذ يؤدي ارتفاع هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول إلى أعراض مثل الإسهال أو الإمساك وآلام المعدة والحموضة، وترتبط الأمعاء بالدماغ ارتباطًا وثيقًا؛ لذلك قد تشعر بأعراض هضمية عند القلق أو الضغط النفسي.

ويمكنك تقليل التوتر؛ من خلال تمارين التنفس العميق، الاسترخاء، أو التأمل، خاصة قبل النوم.

احصل على نوم لوقت كافٍ

ترتبط صحة الأمعاء بجودة النوم؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن بعض بكتيريا الأمعاء قد تؤثر في أنماط النوم، مثل الارق أو الاستيقاظ المتكرر.

حاول الحصول على نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، مع تنظيم مواعيد النوم قدر الإمكان خلال رمضان.

حافظ على النشاط البدني

النشاط البدني لا يفيد الجسم فقط؛ بل يؤثر إيجابيًا أيضًا في بكتيريا الأمعاء، فقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين متوسطة إلى عالية الشدة لمدة 150 إلى 270 دقيقة أسبوعيًا، خاصة عند الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة؛ تدعم صحة الميكروبيوم المعوي.

كما يمكنك ممارسة المشي بعد الإفطار، أو أي نشاط بدني خفيف بانتظام؛ للحفاظ على صحة جهازك الهضمي خلال الشهر الكريم.

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان الجهاز الهضمى فى رمضان صحة الجهاز الهضمى فى رمضان خطوات عملية لدعم صحة الهضم والأمعاء دعم صحة الهضم والأمعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

ترشيحاتنا

مصطفى شعبان

بعد عرض الحلقة الأولى.. مسلسل "درش" يكتسح مواقع التواصل والأكثر بحثا على جوجل

الكاتب الصحفى أحمد الخطيب

غداً .. انطلاق الموسم السادس من برنامج «كلّم ربنا»

البورصة

رمضان والبورصة المصرية .. هل يتأثر الاتجاه الصاعد بتراجع التداولات؟

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد