يمكنك استغلال شهر رمضان في اتخاذ خطوات عملية تدعم صحة الهضم والأمعاء، حيث تتغير فيه مواعيد الأكل والنوم ونمط الحياة، لذا نرصد أهم النصائح حول هذا الشأن، وفقا لموقع “DailyMedicalinfo”.

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان..

أضف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي

تعمل الألياف كـ بريبايوتك، أي غذاء للبكتيريا النافعة في الأمعاء، ويرتبط تناول كميات كافية منها بزيادة تنوع البكتيريا المفيدة، وتقليل خطر مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

كما تساعد الألياف في الحفاظ على صحة القولون وتقليل الالتهاب وتنظيم حركة الأمعاء، وحاول تضمين الأطعمة الغنية بالألياف في وجبتي الإفطار والسحور، مثل البقوليات، والحبوب الكاملة، والأفوكادو، والبطاطا الحلوة، والخضروات الورقية، والتوت، والمكسرات والبذور.

اشرب كمية كافية من الماء

الماء ضروري لعملية الهضم الصحية؛ فهو يساعد الجسم على امتصاص ونقل العناصر الغذائية، ويحافظ على توازن درجة حرارة الجسم، ويدعم إنتاج المخاط الذي يحمي الجهاز الهضمي، كما يقي من الإمساك.

احرص على توزيع شرب الماء بين الإفطار والسحور، بمعدل يقارب 4 إلى 6 أكواب يوميًا لمعظم الأشخاص، أو حسب احتياجاتك الفردية.

تحكم في التوتر

غالبًا ما يظهر التوتر على شكل اضطرابات هضمية؛ إذ يؤدي ارتفاع هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول إلى أعراض مثل الإسهال أو الإمساك وآلام المعدة والحموضة، وترتبط الأمعاء بالدماغ ارتباطًا وثيقًا؛ لذلك قد تشعر بأعراض هضمية عند القلق أو الضغط النفسي.

ويمكنك تقليل التوتر؛ من خلال تمارين التنفس العميق، الاسترخاء، أو التأمل، خاصة قبل النوم.

احصل على نوم لوقت كافٍ

ترتبط صحة الأمعاء بجودة النوم؛ إذ تشير الأبحاث إلى أن بعض بكتيريا الأمعاء قد تؤثر في أنماط النوم، مثل الارق أو الاستيقاظ المتكرر.

حاول الحصول على نحو 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميًا، مع تنظيم مواعيد النوم قدر الإمكان خلال رمضان.

حافظ على النشاط البدني

النشاط البدني لا يفيد الجسم فقط؛ بل يؤثر إيجابيًا أيضًا في بكتيريا الأمعاء، فقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين متوسطة إلى عالية الشدة لمدة 150 إلى 270 دقيقة أسبوعيًا، خاصة عند الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة؛ تدعم صحة الميكروبيوم المعوي.

كما يمكنك ممارسة المشي بعد الإفطار، أو أي نشاط بدني خفيف بانتظام؛ للحفاظ على صحة جهازك الهضمي خلال الشهر الكريم.