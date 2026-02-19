حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

تابعت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة وبالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي شملت مواطن ومواطنة سعوديين حالتهما الطبية حرجة، حيث جرى نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي سياق آخر، أصدر القضاء السعودي حكما، لصالح زوجة مصرية يقضي بحصولها على مليار و800 مليون جنيه مصر "150 مليون ريال سعودي"، حيث شهدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في مدينة جدة، نزاعًا حول استحقاقها في صك حصر إرث مليونير سعودي، وأصدرت حكماً نهائياً بإضافة الزوجة المصرية في صك حصر الإرث.

وبدأ النزاع القضائي بعد وفاة مليونير سعودي، الذي تزوج من مصرية واستمر الزواج لمدة 25 عامًا، وبعد الوفاة طلبت إضافة نصيبها في صك حصر الإرث، إلا أن طرف الورثة في السعودية تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج السعودية، وقالوا إن الانفصال وقع بين والدهم وزوجته المصرية منتصف التسعينيات، وإن ما تلا ذلك لم يكن سوى فصلٍ مغلق في كتاب الحياة الزوجية.

فيما أوضحت الزوجة المصرية وابنتها، أن وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة في السعودية لا تكفي، وأن الوقائع اللاحقة من إقامة مشتركة للراحل مع زوجته، ومعاملات رسمية، وشهادات شهود وإقامة نظامية تجدد سنوياً تقول إن الزواج استمر فعلياً، بحسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت "عكاظ" إن رجل الأعمال السعودي الراحل من أسرة تجارية كبيرة في جدة توفي قبل سنوات، وآخر أعماله الخيرية بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمالي جدة، وبدأت القضية بعد وفاة الزوج الثري، حين برز خلاف جوهري حول ما إذا كانت رابطة الزواج لا تزال قائمة حتى لحظة الوفاة، أم أنها انتهت بطلاق صدر خارج السعودية في تسعينيات القرن الماضي؟.



