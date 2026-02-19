قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة
إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة
فرناس حفظي

تابعت  سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة وبالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، تنفيذ عملية إخلاء طبي شملت مواطن ومواطنة سعوديين حالتهما الطبية حرجة، حيث جرى نقلهما على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة لوزارة الدفاع، من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة، لاستكمال تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وفي سياق آخر، أصدر القضاء السعودي حكما، لصالح زوجة مصرية يقضي بحصولها على مليار و800 مليون جنيه مصر "150 مليون ريال سعودي"، حيث شهدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في مدينة جدة، نزاعًا حول استحقاقها في صك حصر إرث مليونير سعودي، وأصدرت حكماً نهائياً بإضافة الزوجة المصرية في صك حصر الإرث.

وبدأ النزاع القضائي بعد وفاة مليونير سعودي، الذي تزوج من مصرية واستمر الزواج لمدة 25 عامًا، وبعد الوفاة طلبت إضافة نصيبها في صك حصر الإرث، إلا أن طرف الورثة في السعودية تمسكوا بوثيقة طلاق صادرة من خارج السعودية، وقالوا إن الانفصال وقع بين والدهم وزوجته المصرية منتصف التسعينيات، وإن ما تلا ذلك لم يكن سوى فصلٍ مغلق في كتاب الحياة الزوجية.

فيما أوضحت الزوجة المصرية وابنتها، أن وثيقة الطلاق المقدمة من الورثة في السعودية لا تكفي، وأن الوقائع اللاحقة من إقامة مشتركة للراحل مع زوجته، ومعاملات رسمية، وشهادات شهود وإقامة نظامية تجدد سنوياً تقول إن الزواج استمر فعلياً، بحسب ما أفادت به صحيفة عكاظ السعودية.

وقالت "عكاظ" إن رجل الأعمال السعودي الراحل من أسرة تجارية كبيرة في جدة توفي قبل سنوات، وآخر أعماله الخيرية بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمالي جدة، وبدأت القضية بعد وفاة الزوج الثري، حين برز خلاف جوهري حول ما إذا كانت رابطة الزواج لا تزال قائمة حتى لحظة الوفاة، أم أنها انتهت بطلاق صدر خارج السعودية في تسعينيات القرن الماضي؟.


 

سفارة المملكة العربية السعودية الجهات المصرية طائرة الإخلاء الطبي مطار القاهرة وزارة الدفاع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

ترشيحاتنا

روبيو

روبيو يزور إسرائيل في 28 الشهر الجاري لبحث الملف الإيراني مع نتنياهو

أرشيفية

استعدادًا لهجوم مشترك ضد إيران .. إسرائيل ترفع حالة التأهب وتعزز تهيؤها العسكري

لحظه إنقاذ الطفل

خلال 6 ساعات.. الدفاع المدني السوري ينقذ طفلا سقط في بئر بعمق 30 مترا

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد