أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد

استقبل أحد المستشفيات بمحافظة بورسعيد جثة لشخص مجهول الهوية، وعلى الفور جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وشكّل رجال إدارة البحث الجنائي فريقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الجثة جرى نقلها من أرض فضاء بجوار منطقة حرفيين الضواحي.

وكشفت المناظرة الأولية وجود آثار ضربات متعددة بالرأس، ما يرجح تعرض المجني عليه لاعتداء أفضى إلى وفاته.





أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لأجهزة بورسعيد الأمنية لكشف تفاصيل مقتل شخص

وكثّف فريق البحث الجنائي جهوده لكشف هوية المتوفى، وتحديد تفاصيل الواقعة كاملة، وسرعة ضبط الجناة والأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.



وجرى التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.