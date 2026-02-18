استقبل محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم، بمقر مكتبه، وفدا المدارس الكاثوليكية، برئاسة الآب صموائيل فايز فهيم الممثل القانوني لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وكيل تعليم بورسعيد يستقبل وفد المدارس الكاثوليكية للتهنئة بشهر رمضان المبارك

وأعرب وكيل الوزارة ، خلال اللقاء عن خالص امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الطيبة، مؤكدًا أنها تجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية وتوطد أواصر المحبة والود وتعكس روح التعاون والتكاتف التي تميّز المجتمع المصري، ولا سيّما في المناسبات الدينية التي تجمع الجميع على قيم التسامح والمحبة.