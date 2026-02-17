استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.. محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون ،محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعًا، اليوم مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة خطة العمل خلال الشهر الكريم وضمان ظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة للأهالي بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الجهود بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد والارتقاء بمستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتعزيز التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمتابعة المستمرة على مدار اليوم ،بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تضافر كافة الجهود التنفيذية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين والعمل على خروج محافظة بورسعيد في أبهى صورة خلال شهر رمضان المبارك .