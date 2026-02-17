للتهنئة بثقة القيادة السياسية.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه مهام منصبه محافظًا لبورسعيد، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية وخدمة أبناء المحافظة

رئيس الجامعة يقدم التهنئة للمحافظ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد

وخلال اللقاء، أعرب محافظ بورسعيد عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالدور الحيوي الذي تقوم به جامعة بورسعيد في دعم مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة والجامعة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية في دعم خطط التطوير بالمحافظة



ومن جانبه، أكد رئيس جامعة بورسعيد حرص الجامعة على تقديم كامل الدعم للمحافظة، وتسخير إمكانياتها العلمية والبحثية للمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء بورسعيد ويعزز مكانتها على مختلف المستويات