شهد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، حفل تكريم الفائزين بمسابقة "TECH QUEST – مصر تتكلم برمجة"، التي نظمها حزب حماة الوطن بالمركز الثقافي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة أمين حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وقيادات التعليم، ولفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وأولياء الأمور.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة «TECH QUEST – مصر تتكلم برمجة»

وأوضح وكيل الوزارة أن المسابقة تعكس التوجه الجاد للدولة المصرية نحو دعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرة مصر الرقمية التي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في عقول الطلاب وتنمية مهاراتهم التكنولوجية يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال واعية قادرة على الإبداع والمنافسة.

وأشار محمود بدوي إلى أن لغة البرمجة في وجود الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد الركائز المحورية في خطط التنمية الشاملة، لما له من دور فاعل في دعم الابتكار، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر بين الطلاب، مؤكدًا أن توجيه الطلاب نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يسهم في تحويل المعرفة الرقمية إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب.

ولفت وكيل الوزارة إلى التعاون المثمر مع حزب حماة الوطن وأكاديمية تكنو سكوير، مؤكدًا على استمرار دعم تعليم بورسعيد لكافة المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتمكينه من أدوات المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع والابتكار.