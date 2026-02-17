قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حلقة النار».. كسوف شمسي نادر يفتتح موسم الكسوف لعام 2026
وزيرة الإسكان: التكليفات الرئاسية ستكون بمثابة التوجه العام لخطة العمل في الفترة المقبلة
رؤية هلال رمضان 2026.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام الصيام
النقل تكشف تفاصيل حدوث هبوط أرضي قرب مسار الخط الرابع لمترو الانفاق
شاهد.. التجهيزات النهائية قبل انطلاق قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية
سنن السحور والإفطار .. ما فعله النبي في رمضان
عاطف المغاوري: طعون مقدمة ضد قرارات المحافظين بشأن تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم
انتهت أزمة المتأخرات.. موعد نهائي لسداد مستحقات المستلزمات الطبية بقرار من "الشراء الموحد"
مصر تتصدر عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة.. ونمو الصادرات يقفز 82% في 2025
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح
طفلة من أعماق الزمن.. اكتشاف يهز التاريخ | ماذا حدث؟
"رقصة الوداع".. تيم شيرود يتوقع رحيل محمد صلاح عن ليفربول الصيف المقبل
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة «TECH QUEST – مصر تتكلم برمجة»
محمد الغزاوى

شهد  محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، حفل تكريم الفائزين بمسابقة "TECH QUEST – مصر تتكلم برمجة"، التي نظمها حزب حماة الوطن بالمركز الثقافي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد سلامة أمين حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد عضو مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وقيادات التعليم، ولفيف من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي وأولياء الأمور.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد حفل تكريم الفائزين بمسابقة «TECH QUEST – مصر تتكلم برمجة»

وأوضح وكيل الوزارة أن المسابقة تعكس التوجه الجاد للدولة المصرية نحو دعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 ومبادرة مصر الرقمية التي تستهدف إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في عقول الطلاب وتنمية مهاراتهم التكنولوجية يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال واعية قادرة على الإبداع والمنافسة.

وأشار  محمود بدوي إلى أن لغة البرمجة في وجود الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد الركائز المحورية في خطط التنمية الشاملة، لما له من دور فاعل في دعم الابتكار، وترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال والعمل الحر بين الطلاب، مؤكدًا أن توجيه الطلاب نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة يسهم في تحويل المعرفة الرقمية إلى مشروعات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب.

ولفت وكيل الوزارة إلى التعاون المثمر مع حزب حماة الوطن وأكاديمية تكنو سكوير، مؤكدًا على استمرار دعم تعليم بورسعيد لكافة المبادرات التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتمكينه من أدوات المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الفائزين في المسابقة، تقديرًا لجهودهم وتميزهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة الإبداع والابتكار.

