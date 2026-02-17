قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصلة مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين وتسهيل عودة العائدين عبر معبر رفح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تواصل مصر استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين، إلى جانب تسهيل عودة العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، في إطار جهود إنسانية متواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الصعبة داخل القطاع.

وقال عوض الغنام، مراسل “إكسترا نيوز” من أمام المعبر، إن الحركة الإنسانية لا تزال مستمرة، حيث يشهد المعبر استقبال وتوديع الفلسطينيين وسط مشاعر متباينة تجمع بين الامتنان للدولة المصرية والقلق من الأوضاع داخل غزة.

 

عبور مصابين وجرحى في الساعات الأولى

وأوضح الغنام، خلال رسالة على الهواء، أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت عبور عدد من المصابين والجرحى ومرافقيهم، حيث تم استقبالهم من قبل متطوعي الهلال الأحمر المصري، الذين قدموا لهم الدعم والمساندة الإنسانية قبل استكمال إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن بعض العائدين كانوا قد غادروا القطاع منذ سنوات أو خرجوا لتلقي العلاج، ويعودون اليوم إلى واقع إنساني معقد، في ظل استمرار المعاناة داخل القطاع.

 

تحديات إنسانية وضغوط نفسية

ولفت إلى أن العائدين يواجهون ضغوطاً نفسية كبيرة نتيجة الظروف الراهنة، إضافة إلى إجراءات تفتيش مشددة داخل القطاع، ما يزيد من حالة القلق وعدم اليقين بشأن المرحلة المقبلة.

 

مساعدات متواصلة على مدار الساعة

وأكد مراسل “إكسترا نيوز” أن مصر تواصل إرسال مساعدات غذائية وطبية ولوجستية إلى قطاع غزة بشكل مستمر، مع استمرار التنسيق لنقل المصابين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف أن تدفق المساعدات يواجه أحياناً تحديات وإجراءات تعوق وصولها بالكامل، إلا أن الجهود الإنسانية المصرية لا تزال مستمرة لضمان تقديم الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين في هذه المرحلة الحرجة.

