أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17فبراير 2026

أسعار الخضار بسوق العبور:-

- يتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 15 جنيها.

- البطاطس: 4 - 8 جنيهات.

- البصل الأبيض: 4 - 7 جنيهات.

- البصل الأحمر: 6 - 7 جنيهات.

- الكوسة: 4 - 10 جنيهات.

- الجزر بدون عروش: 6 - 10 جنيهات.

- الفاصوليا الخضراء: 35 - 55 جنيها.

- الباذنجان البلدي: 8 - 14 جنيها.

- الفلفل الرومي البلدي: 18 - 24 جنيها.

- البسلة : 18- 22 جنيها.

- السبانخ: 10 - 16 جنيها.



- الثوم : 10 - 14 جنيها.

- اللفت : 4 - 6 جنيهات.

- الخيار البلدي: 10 - 15 جنيها.

- القلقاس: 7 - 10 جنيهات.

- البطاطا: 6 - 12 جنيها.

- البنجر: 5 - 8 جنيهات.



- ⁠أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.

- يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 10 - 16 جنيهًا.

- اليوسفي ما بين 5 - 13 جنيها.

- الكيمو كوات ما بين 20 - 25 جنيها.

- الجريب فروت ما بين 7 - 10 جنيهات.

- الليمون البلدي ما بين 14 - 18 جنيها.

- الليمون اضاليا ما بين 8 - 10 جنيها.

- التفاح السوري البناني ما بين 50 -80 جنيها.

- التفاح الأمريكي الإيطالي ما بين 50 - 100 جنيه.

- التفاح الجولدن ما بين 50 - 80 جنيهًا.

- عنب مستورد أصفر ما بين 120 - 150 جنيهًا.

- عنب مستورد أسود ما بين 120 - 150 جنيها.

- الجوافة ما بين 15 - 25 جنيها.

- الرمان ما بين 15 - 30 جنيهًا للكيلو.

- الفراولة ما بين 15 - 20 جنيها.

- الكانتلوب ما بين 8 - 14 جنيها للكيلو.