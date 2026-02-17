أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17فبراير 2026
أسعار الخضار بسوق العبور:-
- يتراوح سعر الطماطم ما بين 7 إلى 15 جنيها.
- البطاطس: 4 - 8 جنيهات.
- البصل الأبيض: 4 - 7 جنيهات.
- البصل الأحمر: 6 - 7 جنيهات.
- الكوسة: 4 - 10 جنيهات.
- الجزر بدون عروش: 6 - 10 جنيهات.
- الفاصوليا الخضراء: 35 - 55 جنيها.
- الباذنجان البلدي: 8 - 14 جنيها.
- الفلفل الرومي البلدي: 18 - 24 جنيها.
- البسلة : 18- 22 جنيها.
- السبانخ: 10 - 16 جنيها.
- الثوم : 10 - 14 جنيها.
- اللفت : 4 - 6 جنيهات.
- الخيار البلدي: 10 - 15 جنيها.
- القلقاس: 7 - 10 جنيهات.
- البطاطا: 6 - 12 جنيها.
- البنجر: 5 - 8 جنيهات.
- أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.
- يتراوح سعر كيلو البرتقال أبو سرة ما بين 10 - 16 جنيهًا.
- اليوسفي ما بين 5 - 13 جنيها.
- الكيمو كوات ما بين 20 - 25 جنيها.
- الجريب فروت ما بين 7 - 10 جنيهات.
- الليمون البلدي ما بين 14 - 18 جنيها.
- الليمون اضاليا ما بين 8 - 10 جنيها.
- التفاح السوري البناني ما بين 50 -80 جنيها.
- التفاح الأمريكي الإيطالي ما بين 50 - 100 جنيه.
- التفاح الجولدن ما بين 50 - 80 جنيهًا.
- عنب مستورد أصفر ما بين 120 - 150 جنيهًا.
- عنب مستورد أسود ما بين 120 - 150 جنيها.
- الجوافة ما بين 15 - 25 جنيها.
- الرمان ما بين 15 - 30 جنيهًا للكيلو.
- الفراولة ما بين 15 - 20 جنيها.
- الكانتلوب ما بين 8 - 14 جنيها للكيلو.