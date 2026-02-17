برلماني: نمر بتوقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد

أعلن إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين، وذلك خلال انعقاد الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن تعديل القانون يأتي في توقيت اقتصادي دقيق يتطلب ضبط منظومة الاستيراد، وحماية موارد الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا دعم فلسفة مشروع القانون باعتباره خطوة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة المحلية ومنع الكيانات غير الجادة من العمل في مجال الاستيراد، مع التأكيد على أن حسن التطبيق وسرعة الإجراءات يمثلان الضمان الحقيقي لنجاح القانون.

وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الانضباط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، حتى يظل السوق منضبطًا وجاذبًا في الوقت ذاته، معلنًا في ختام كلمته موافقته على مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ومواجهة التحديات الاقتصادية المالية والتضخم وحروب التجارة، وضمان تطبيق معايير جادة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئية، بما يعمل على حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية والمحلية.