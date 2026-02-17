قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
برلمان

تحرك عاجل في البرلمان بشأن تداعيات حكم دستوري على جداول قانون المخدرات

عبد الرحمن سرحان

تقدّم النائبان علي خليفة وحسين هريدي، عضو مجلس النواب ، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والصحة والسكان، بشأن التداعيات القانونية والتنظيمية لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية الخاصة باستبدال الجداول الملحقة بـ قانون مكافحة المخدرات.

وأكد النائبان، أن الحكم يرسخ مبدأ دستوريًا يقضي بقصر التجريم وتحديد العقوبات على النصوص التشريعية الصادرة بالأداة القانونية السليمة، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من حدوث فراغ قانوني مؤقت في تصنيف بعض المواد الخاضعة للرقابة، بما قد ينعكس على منظومة مكافحة المخدرات والرقابة الدوائية.

وطالب البيان الحكومة بتوضيح الوضع القانوني الحالي للمواد التي شملها القرار المقضي بعدم دستوريته، وبيان تأثير الحكم على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة، مع الكشف عن الإجراءات العاجلة لسد أي ثغرات تشريعية قد تُستغل في الاتجار غير المشروع.

وشدد النائبان، على أن ملف مكافحة المخدرات يمس الأمن القومي والصحة العامة، ولا يحتمل أي ارتباك تنظيمي، مطالبين بتقديم بيان حكومي عاجل أمام مجلس النواب، والإسراع في اتخاذ التعديلات التشريعية اللازمة إذا اقتضى الأمر، وإحالة الموضوع إلى اللجان المختصة لمناقشته بصورة عاجلة.

