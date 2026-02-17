تأجيل مناقشة ملف المجالس المحلية لحين استيضاح موقف غرفة "النواب"

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية، بالتعاون مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ المنعقد اليوم.

واعتراض النائب ناجي الشهابي عضو المجلس، ومقدم الاقتراح برغبه بشأن ضرورة الأسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، على تصويت رئيس لجنة الإسكان الدكتور أحمد شعراوي بتأجيل الاجتماع البرلماني اليوم، والذي استمر لمدة 3 ساعات لحين متابعة مستجدات مناقشة هذا الملف في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وأكد النائب ناجي الشهابي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم: صحيح تم الموافقة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن ضرورة الأسراع في إجراء انتخابات المجالس المحلية، لكننا بحاجة إلى مناقشة ملامح هذا المشروع.

ورفض الدكتور أحمد شعراوي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قائلا: احنا مش جهات متعارضة أو متناحرة، ولسنا فى سباق بين غرفتي البرلمان، ونريد وضع قانون منضبط لانتخابات المجالس المحلية يتماشي مع رؤية الجهات التنفيذية والتشريعية وفقا لما نص عليه الدستور.

واتفق معه في الرأى عدد من الأعضاء الذين طالبوا الانتظار لحين معرفة ما إذا كان مجلس النواب، ينتوي إحالة مشروع قانون المجالس المحلية لمجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير حوله.