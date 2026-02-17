تعرف على مسار الأهلي وبيراميدز حتى نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهات قوية ضمن منافسات البطولة.

قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا

- نادي نهضة بركان المغربي - الهلال السوداني

- نادي الترجي التونسي - الأهلي المصري

- نادي ماميلودي صن داونز - الملعب المالي

- الجيش الملكي المغربي - بيراميدز

مباريات نصف النهائي

وفي نصف النهائي الاول سوف يتواجه الفائز من مواجهة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي مع الفائز من مواجهة ماميلودي صن داونز والملعب المالي.

وفي نصف النهائي الثاني سيتواجه الفائز من مواجهة نهضة بركان والهلال السوداني مع الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي المغربي

وأوضح «كاف» أن أربعة من نجوم القارة السابقين تولوا المساعدة في إجراء القرعة، وهم التونسي راضي الجعايدي، والمالي مومو سيسوكو، والمصري عماد متعب والأنجولي مانوتشو وذلك في إطار احتفالي يبرز تاريخ القارة ونجومها السابقين.

وسلط الاتحاد الضوء على مسيرة عماد متعب، أحد أبرز مهاجمي منتخب مصر عبر تاريخه، بعدما حقق العديد من الألقاب المحلية والقارية مع الأهلي، وكان عنصرًا مؤثرًا في تتويج «الفراعنة» بثلاثية كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010.